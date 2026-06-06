El glaciar de la muerte: confirman una “violenta caída” del montañista y la turista uruguaya

Las autopsias practicadas sobre los cuerpos del guía de montaña Emiliano Fernando Feida y de la turista uruguaya Abril Melina Marino Pereira confirmaron que ambos fallecieron como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave provocado por una caída compleja en el glaciar Vinciguerra. La caída fue violenta tras supuestamente resbalar en una zona de nieve acumulada.

Los estudios forenses también establecieron que las víctimas presentaban politraumatismos severos compatibles con un accidente de gran magnitud en terreno de montaña.

La causa es investigada por el Juzgado de Instrucción Nº 3 del Distrito Judicial Sur, a cargo del juez Federico Vidal, mientras que la investigación es impulsada por el fiscal Nicolás Arias, quien ordenó diversas medidas de prueba para esclarecer las circunstancias del trágico episodio y determinar si existió o no intervención de terceras personas.

De acuerdo con las actuaciones policiales, la búsqueda comenzó el pasado 2 de junio luego de que la madre de Emiliano Feida denunciara que el joven guía de montaña, de 33 años, había emprendido una travesía hacia el glaciar Vinciguerra junto a una mujer. Posteriormente se confirmó que la acompañante era Abril Melina Marino Pereira, una turista de 25 años oriunda de la República Oriental del Uruguay.

Tras la denuncia, a las 23:05 horas se activó el protocolo de emergencia de la Comisión de Auxilio de Ushuaia, desplegándose un equipo de reconocimiento integrado por dos guías especializados en rescates de montaña.

A la 1:15 de la madrugada del martes 2 de junio, los rescatistas informaron el hallazgo de ambas personas sin signos vitales en una zona elevada del glaciar. Según se indicó, los cuerpos se encontraban unidos mediante una cuerda de seguridad y ubicados por debajo de un desnivel de aproximadamente 50 metros.

Los primeros indicios ya hacían presumir una caída de gran altura debido a las lesiones observadas en el lugar y a las características del terreno, marcado por la presencia de nieve, hielo y fuertes pendientes.

Como parte de la investigación, el Ministerio Público Fiscal ordenó la elaboración de un informe criminalístico completo por parte de la División Policía Científica, incluyendo croquis, fotografías del lugar y el correspondiente informe de la médica legista.

Las conclusiones de las autopsias confirmaron finalmente que tanto Feida como Marino Pereira murieron a raíz de las graves lesiones sufridas durante la caída.

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo elementos para reconstruir con precisión cómo se produjo el accidente que terminó con la vida del reconocido guía de montaña ushuaiense y de la joven visitante uruguaya.