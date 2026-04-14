Bomberos Voluntarios de El Hoyo refuerzan su flota tras una colecta millonaria

Los Bomberos Voluntarios de El Hoyo anunciaron la incorporación de dos nuevas autobombas forestales y la proyección de renovar su camión cisterna, tras una colecta solidaria que logró reunir $177.000.000. La iniciativa surgió luego de la última temporada de incendios y, en particular, tras el impacto del incendio en Puerto Patriada, que dejó en evidencia la necesidad de reforzar el equipamiento.

Respuesta comunitaria contundente

La campaña solidaria fue impulsada con el objetivo de mejorar la capacidad operativa del cuartel frente a incendios forestales y de interface. Según detallaron desde la institución, la respuesta superó las expectativas y permitió avanzar en decisiones estratégicas para el servicio.

Vecinos de El Hoyo, localidades cercanas y colaboradores de distintos puntos del país realizaron aportes que, sumados, alcanzaron una cifra significativa. Desde el cuartel expresaron que este acompañamiento representa una ayuda económica, pero también un respaldo concreto al trabajo que realizan los bomberos en situaciones de emergencia.

Nuevas autobombas

Con los fondos recaudados, los Bomberos Voluntarios de El Hoyo confirmaron la adquisición de dos autobombas forestales marca MAN, equipadas con doble tracción y una capacidad de 3.800 litros de agua.

Las unidades cuentan además con bomba Camiva, sistema de protección por niebla y jaula antivuelco, características técnicas que incrementan la seguridad del personal y la eficiencia en el combate del fuego en terrenos complejos.

Este tipo de vehículos resulta fundamental en escenarios como los que se repiten cada verano en la Comarca Andina, donde las condiciones climáticas y la vegetación favorecen la propagación de incendios de gran magnitud.

Avances en la renovación del camión cisterna

En paralelo, la colecta denominada “Raúl Ibarra” permitió evaluar la situación del actual camión cisterna del cuartel, que cuenta con tracción simple. Tras analizar distintas alternativas, se resolvió avanzar en la compra de una nueva unidad con mejores prestaciones técnicas y operativas.

Desde la institución señalaron que este recambio apunta a optimizar el abastecimiento de agua durante los operativos, un aspecto central en intervenciones prolongadas o en zonas de difícil acceso.

Un esfuerzo que impacta en toda la Comarca

El fortalecimiento del equipamiento beneficia a El Hoyo, y también al conjunto de localidades de la Comarca Andina, donde los cuarteles trabajan de manera articulada ante emergencias de gran escala.

En ese sentido, los Bomberos Voluntarios de El Hoyo remarcaron que cada aporte recibido se traduce directamente en mejores condiciones de trabajo y en una mayor capacidad para proteger viviendas, bosques y vidas.

Mensaje de agradecimiento y compromiso

Desde el cuartel expresaron su agradecimiento por la confianza depositada y el acompañamiento sostenido. “Detrás de cada aporte hay una inversión directa en la protección de toda la Comarca”, señalaron.

El desafío, coinciden desde la institución, es seguir fortaleciendo el servicio para responder de manera cada vez más eficiente ante situaciones que ponen en riesgo a toda la comunidad.

O.P.