Epuyén convoca a una jornada de extracción de pinos para el cuidado del bosque nativo

La localidad de Epuyén será sede de una jornada de extracción de pinos, una iniciativa abierta a la comunidad que se desarrollará el próximo 23 de abril, de 10 a 14 horas, en el predio de artesanos del Parque Municipal Puerto Bonito.

La actividad apunta a convocar a vecinos y vecinas a participar de manera activa en el cuidado del entorno natural, en una zona donde la relación con el bosque es directa y cotidiana.

Pinos: una especie invasora con fuerte impacto

La jornada de extracción de pinos en Epuyén se inscribe en un problema más amplio: el avance de especies exóticas en la Patagonia. Introducidos originalmente con fines forestales, los pinos se expandieron sin control en distintos sectores de la Comarca Andina y la cordillera.

Aunque forman parte del paisaje habitual, especialistas advierten desde hace años sobre sus efectos negativos. Se trata de especies con alta capacidad de adaptación, que compiten con la vegetación nativa y modifican las condiciones del ecosistema.

Uno de los aspectos más preocupantes es su rol en los incendios forestales. Por su alto contenido de resina y su estructura, los pinos funcionan como verdaderos “polvorines”, facilitando la rápida propagación del fuego. En un contexto de temperaturas más elevadas, sequías prolongadas y vientos intensos, su presencia incrementa el riesgo y la magnitud de los incendios.

Incendios cada vez más frecuentes en la Comarca Andina

En los últimos años, los incendios forestales se volvieron más recurrentes en la zona cordillerana de la Patagonia. Las imágenes de grandes superficies afectadas, e incluso viviendas destruidas, forman parte de una problemática que combina factores climáticos y ambientales.

En ese escenario, los pinos favorecen la expansión del fuego, y también dificultan la recuperación del bosque nativo. Tras los incendios, estas especies suelen regenerarse con mayor rapidez, desplazando a árboles autóctonos como el ciprés y alterando la biodiversidad.

Investigaciones muestran que algunas variedades de pino pueden crecer hasta un metro por año, mientras que especies nativas avanzan a un ritmo mucho más lento, lo que agrava el proceso de invasión.

Participación y herramientas de trabajo

La jornada propone una intervención directa en el territorio, con la participación de voluntarios. Recomiendan asistir con ropa cómoda, guantes, herramientas como palas o azadas, además de agua y vianda.

El objetivo es trabajar sobre ejemplares jóvenes, que son más fáciles de remover y cuya eliminación resulta fundamental para evitar su expansión futura.

Respuesta a un problema estructural

La actividad cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Bosques del Chubut. Sin embargo, este tipo de intervenciones suele depender en gran medida del compromiso comunitario, especialmente en áreas donde el avance del pino ya está consolidado.

Más allá de la jornada puntual, el desafío es sostener políticas de manejo a largo plazo que permitan recuperar el equilibrio del bosque nativo y reducir los riesgos asociados.

La jornada de extracción de pinos en Epuyén representa una acción concreta frente a un problema complejo. Intervenir sobre especies invasoras no solo implica una tarea puntual, sino también una forma de tomar conciencia sobre el impacto de las decisiones ambientales a largo plazo.

O.P.