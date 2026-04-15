Compró una rifa por un puñado de dólares y ganó un cuadro que vale un millón

En un giro extraordinario de eventos, Ari Hodara, un ingeniero de 58 años residente en París, se encontró de repente en posesión de una valiosa obra de arte del célebre Pablo Picasso. Todo comenzó cuando Hodara decidió, casi por capricho, participar en una rifa comprando un boleto por tan solo USD 117. El premio, una obra maestra titulada "Cabeza de una mujer", valuada en un millón de dólares, cambió su destino de un momento a otro. Esta pintura, un retrato de Dora Maar, la musa y compañera de Picasso, fue creada en el tumultuoso año de 1941.

Al recibir la inesperada noticia de su triunfo, Hodara inicialmente dudó de su autenticidad. "¿Cómo compruebo que esto es real?", se preguntó al verse en contacto directo con los organizadores del sorteo, realizado en París bajo el prestigioso estandarte de la casa de subastas Christie’s. Este evento no era uno cualquiera. Era la tercera edición de la rifa mundial "1 Picasso por 100 euros," con la novedad de realizarse de manera virtual debido a las restricciones vigentes.

El deseo de una obra de Picasso había atraído a compradores de boletos de todo el mundo, quienes en conjunto adquirieron 120,000 boletos para la ocasión. La significativa suma de USD 14 millones se recaudó al final. De esta imponente cantidad, un millón de dólares se destinará a Opera Gallery, la casa de arte que cedió el afamado cuadro, mientras que el resto irá a financiar importantes investigaciones contra el alzhéimer, un gesto noble en honor al arte y la ciencia.

Hodara sobre su decisión respecto a la preciada obra, declaró con emoción que, al menos por ahora, planea disfrutar personalmente del cuadro. "En un principio, creo que lo aprovecharé y me lo quedaré", comentó, remarcando la magnitud de su inesperada fortuna. Con una sonrisa, admitió que la primera persona en ser informada de esta ganancia extraordinaria fue su esposa, quien comparte su entusiasmo por el arte.

El prestigioso evento ha tenido ganadores notables en el pasado. En la edición de 2013, un afortunado estadounidense de Pensilvania, empleado en un comercio de rociadores contra incendios, se llevó a casa "El hombre del sombrero," un emblema del periodo cubista de Picasso pintado en 1914. Años después, en 2020, fue Claudia Borgogno, una contadora italiana, quien recibió "Naturaleza Muerta" como el exótico desenlace de un regalo navideño de su hijo el anterior año. Dicho cuadro había pertenecido al millonario coleccionista David Nahmad, quien sostenía la convicción de que Picasso habría avalado este tipo de distribución de sus obras.