Alerta roja en Europa por una ola de calor que no perdona y ya provocó varias muertes

Una ola de calor excepcional golpea esta semana a buena parte de Europa occidental, con temperaturas que rompen marcas históricas para el mes de mayo y una escalada de muertes que las autoridades vinculan directamente al calor extremo. El fenómeno, impulsado por un “domo de calor” —una masa de aire caliente atrapada por un sistema de alta presión procedente del norte de África— ha sorprendido a poblaciones y gobiernos en plena primavera.

El termómetro en los jardines de Kew, en Londres, marcó 35,1 grados Celsius el martes, superando el máximo de 34,8 °C registrado apenas 24 horas antes en el mismo punto. Ambas lecturas pulverizan el récord histórico de 32,8 °C fijado en 1922 —e igualado en 1944—, según confirmó el servicio meteorológico británico Met Office.

La noche del lunes fue además una “noche tropical”, denominación técnica para aquellas en que la temperatura no baja de 20 °C, un fenómeno inusual en las islas británicas.

Al menos cinco personas murieron en el país en circunstancias relacionadas con el calor. Cuatro adolescentes fallecieron ahogados en lagos y embalses del interior de Inglaterra —en Halifax, Warwickshire, Rotherham y East Yorkshire— durante el fin de semana largo, cuando cientos de miles de familias se desplazaron hacia entornos de agua dulce. Un hombre de 60 años murió en el mar en el suroeste del país.

Las autoridades sanitarias emitieron un alerta ámbar para gran parte del territorio hasta el jueves, advirtiendo sobre el riesgo para personas mayores y grupos vulnerables. El Reino Unido no está equipado para estas temperaturas: la mayoría de los hogares, escuelas y oficinas carece de aire acondicionado. Los trenes desde la estación de Waterloo sufrieron interrupciones, y en Edimburgo los bomberos combatieron durante la noche un incendio de pastizales en Arthur’s Seat, la colina volcánica que domina la ciudad.

En Francia, la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, confirmó al menos siete muertes posiblemente vinculadas al calor: cinco ahogados y dos personas fallecidas durante competencias deportivas, una en París el domingo y otra en Lyon el lunes. El Gobierno evalúa suspender las competiciones.

Météo-France registró el lunes un récord nacional de temperatura para mayo, con 36 °C en el suroeste. Ocho departamentos del oeste permanecen en alerta naranja, algo inédito en este mes. El primer ministro Sébastien Lecornu presidirá el jueves una reunión interministerial para evaluar la respuesta de los servicios públicos.

En las playas del Atlántico, donde los socorristas estacionales aún no están desplegados —la temporada oficial no ha comenzado—, las corrientes de resaca cobraron dos víctimas el fin de semana en la región de Gironda. La prefecta Sophie Brocas pidió a los bañistas “la máxima prudencia”.

En España, el termómetro rondará los 37 y 39 grados en el sur y el oeste peninsular, con Sevilla alcanzando los 38 °C el fin de semana. La Aemet prevé que los valores más extremos se registren entre el miércoles y el viernes, con posibles máximas de 40 grados. Santander, en el norte, marcó 37,1 °C, un récord histórico para mayo en la ciudad. Cantabria activó alerta roja.

Irlanda registró el martes 29,7 °C en la localidad de Carlow, nuevo récord para mayo en el país. En Dublín, residentes y turistas se agolparon en las piletas del puerto de Dún Laoghaire y en el tradicional punto de baño de Forty Foot en Sandycove.

En Portugal, siete regiones del centro y sur están en alerta amarilla, con temperaturas de hasta 38 °C y riesgo máximo de incendio en una decena de localidades del sur.