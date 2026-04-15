Capacitación gratuita en Esquel: brindarán un taller sobre preparación de sustratos para cultivos

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los productores locales y hobbistas de la jardinería, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) llevará adelante una jornada de capacitación denominada "Preparación de sustratos para cultivos vegetales".

La actividad se presenta como una oportunidad clave para quienes buscan mejorar la calidad de sus cultivos desde la base. El taller se desarrollará el próximo sábado 25 de abril, en el horario de 10:00 a 12:30 horas, en las instalaciones del Salón AER INTA Esquel, ubicado en la calle Darwin 267.

La capacitación estará a cargo de la Téc. Univ. Ftal. Teresa Schinelli, quien compartirá conocimientos técnicos y prácticos sobre cómo combinar diferentes componentes para lograr un sustrato equilibrado. Un buen sustrato es fundamental para garantizar el drenaje, la aireación y la nutrición que cada especie vegetal requiere para un desarrollo óptimo.

Durante el espacio, se abordarán técnicas para potenciar el crecimiento de las plantas, permitiendo que los asistentes se lleven herramientas aplicables tanto a huertas familiares como a cultivos de mayor escala.

Desde la organización, a cargo del Centro de Capacitación Integral (CECAIN) de la Estación Experimental INTA Trevelin, destacaron que se trata de una actividad sin costo. Además, se informó que no es necesaria la inscripción previa, por lo que los interesados solo deben acercarse al salón en el horario indicado para participar de la jornada.

Esta iniciativa forma parte del ciclo de capacitaciones que el INTA promueve en la región para fomentar el desarrollo agroforestal y la soberanía alimentaria en la zona cordillerana.







M.G