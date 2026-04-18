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Por Redacción Red43

Sábado de zapada y micrófono abierto en Pizzería y Cervecería Futalaufquen

El local de la calle Rivadavia 740 abre su escenario para una jornada de zapada y micrófono abierto. La invitación es abierta a músicos, bailarines y artistas locales que quieran compartir su talento en un ambiente distendido.
Por Redacción Red43

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Si buscás un plan diferente para este sábado, la nueva Pizzería y Cervecería Futalaufquen tiene la propuesta ideal. Tras haber inaugurado su escenario con bandas como Hodos y el repertorio de Anónimos, el local vuelve a convocar a la escena artística local, esta vez bajo un formato más relajado: micrófono abierto y zapada.

 

A partir de las 21:00 horas, el espacio se transforma para recibir a quienes deseen subir al escenario. La invitación no es exclusiva para músicos; se extiende a bailarines y cualquier propuesta artística que quiera decir presente.

 

¿Cuándo? Este sábado 18 de abril.

 

¿Desde qué hora? A partir de las 21:00 hs.

 

¿Dónde? Calle Rivadavia 740.

 

¿Qué llevar? Instrumentos, pistas o simplemente todas las ganas de compartir una buena noche entre amigos, acompañando la velada con sus clásicas pizzas y cervezas regionales.

 

Es la oportunidad perfecta para conocer este nuevo punto de encuentro en la ciudad, disfrutar de la gastronomía local y, por qué no, animarse a subir al escenario en un ambiente cálido y colaborativo. 

 

 




M.G

 

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