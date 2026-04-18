El Bolsón celebra su arte en Puerta Azul Usina Cultural

Con la nieve, el calor humano vuelve a juntarse ésta noche en Puerta Azul

La usina cultural de El Bolsón retoma sus encuentros con una noche poética y musical acústica, con variados exponentes de la región encontrandose en el local de calle Mármol 1512.

La noche denominada "Sesiones Índigo" comienza a las 21 horas con Laura Eva Alem, Sofía Etérea, Jimena Villa y León Collazo.

También habrá música con Funkangular, Chamanitos, Jazz Blues & Plus, Freedom Art y desde Esquel, el cantautor Seba Lino.

El encuentro, de entrada libre y gratuita cuenta con buffet y barra propia para compartir hasta las 2 de la mañana la autogestión artística de la Comarca Andina

SL