Chubut es la única provincia que permite detener a funcionarios

La reforma constitucional impulsada en la provincia eliminó los artículos que otorgaban inmunidad de proceso a los representantes de los tres poderes del Estado y referentes sindicales. A diferencia de lo que ocurre en el resto de las provincias argentinas o a nivel federal, donde se requiere un trámite legislativo previo para avanzar sobre la libertad de un funcionario, en Chubut la Justicia ahora puede actuar de forma directa ante la sospecha de delitos.

El gobernador Ignacio Torres se refirió a esta medida como un paso fundamental para garantizar que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. "Podemos estar orgullosos de ser la primera provincia de la Argentina donde somos todos iguales ante la ley", expresó el mandatario al destacar que la decisión surgió de un consenso social amplio validado por la ciudadanía.

La medida implica que, en el marco de una investigación penal, un juez puede ordenar el allanamiento de un domicilio o la detención de un funcionario en ejercicio sin que exista la barrera del fuero. "En Chubut nadie está por encima de la ley", remarcó Torres al promulgar la enmienda que terminó con las protecciones que históricamente demoraron o impidieron el avance de causas por corrupción o delitos comunes en el ámbito público.

Esta nueva dinámica legal busca agilizar los procesos judiciales y evitar que los cargos públicos sean utilizados como refugio para evadir la acción de la justicia. La eliminación de los fueros abarca no solo a la planta política y legislativa, sino también a magistrados y dirigentes gremiales, posicionando a la provincia como un caso testigo en materia de transparencia institucional en todo el país.

Fuente ADN Sur

E.B.W.