Secuestran piezas de guanaco y armas en un control de Gendarmería sobre la Ruta 40

Personal del Escuadrón 36 Esquel “Subalferez Guillermo Nasif” de Gendarmería Nacional llevó a cabo un procedimiento por infracción a la Ley XI N° X y su Decreto Reglamentario 868/90, normativa que regula la protección y el manejo racional de la fauna silvestre en la provincia de Chubut.

El operativo se registró este viernes 17 de abril, alrededor de las 21:50 horas, mientras los efectivos realizaban un control vehicular de rutina emplazado en la intersección de la Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Provincial N° 62, en el acceso a Arroyo Pescado.

Hallazgo y procedimiento

Durante la inspección de un vehículo ocupado por dos hombres mayores de edad, el personal uniformado constató que los sujetos trasladaban seis piezas de guanaco, además de dos fusiles y cartuchos de diversos calibres.





Ante esta situación, se estableció contacto telefónico con personal de la Dirección de Fauna y Flora Silvestre de la localidad de El Maitén. La autoridad competente orientó la labranza de las actuaciones correspondientes, el secuestro de los productos de guanaco y su posterior desnaturalización.

Respecto al armamento y las municiones halladas, se dispuso que queden bajo resguardo de uno de los involucrados en calidad de depositario judicial. Tras finalizar las actuaciones de rigor, ambos sujetos continuaron con su itinerario.





Este procedimiento se inscribe en las tareas de prevención permanente que desarrolla el Escuadrón 36 Esquel en zonas estratégicas de seguridad. Estas acciones buscan detectar delitos e infracciones a la normativa vigente en rutas nacionales, provinciales, pasos fronterizos y áreas protegidas, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad pública y la preservación del patrimonio natural de la región.







M.G