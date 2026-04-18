Falleció un hombre de 65 años tras intentar separar a dos perros en Puerto Madryn

Un hombre de 65 años, identificado como M.D., falleció este viernes en la ciudad de Puerto Madryn tras sufrir una mordedura de un perro de raza pitbull en un domicilio particular.

El hecho se registró alrededor de las 19:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Espora. De acuerdo con la información preliminar, el incidente se originó cuando dos perros de la misma raza que habitaban la casa comenzaron a pelear.

Según los reportes iniciales, los hijos del grupo familiar intervinieron en primera instancia para separar a los animales. Posteriormente, el hombre intervino en la situación y fue mordido en el muslo izquierdo. Tras la lesión, la víctima ingresó al interior del domicilio, donde perdió el conocimiento y falleció.

Resultados de la autopsia

Durante la mañana de este sábado se realizó la autopsia correspondiente. Los resultados preliminares indicaron que el deceso se produjo como consecuencia directa de la mordedura sufrida en el muslo izquierdo, la cual seccionó la arteria femoral, provocando una hemorragia severa.

La investigación del caso se encuentra bajo la intervención de la fiscal Dra. Ivana Berazategui, quien coordina las diligencias para determinar las circunstancias del hecho.







M.G