Capacitan a más de 40 operadores de drones en Esquel

La Policía de la Provincia del Chubut llevó a cabo un curso avanzado de operador de drones en Esquel, logrando la formación de más de 40 especialistas. La iniciativa contó con la participación de personal de Protección Ciudadana, Manejo del Fuego y Bomberos, entre otros organismos.

El comisario inspector Juan Carrasco, del área de investigaciones, explicó el propósito de la convocatoria: “El curso fue pensado de manera integral, porque vimos las oportunidades que nos brindan los drones para distintas funciones”.

La capacitación abordó aspectos técnicos, normativos y operativos. Las jornadas teóricas se desarrollaron en las instalaciones de Bomberos de Esquel, mientras que las prácticas de vuelo se efectuaron en un predio cedido por el Ejército. El equipo de instrucción estuvo compuesto por el sargento primero Contreras y un operador del área de Protección Ciudadana.

Respecto a la unificación de criterios entre las distintas fuerzas, Carrasco detalló: “Hoy logramos que en todos los sectores haya personal preparado para utilizar estos equipos, que son innovadores y de gran utilidad para el trabajo diario”.

La formación se desarrolló de manera intensiva, cubriendo desde la puesta en funcionamiento de los equipos hasta su operación técnica en terreno. Sobre el nivel de desempeño de los alumnos, el comisario destacó: “Prácticamente todos pudieron cumplir el objetivo de convertirse en operadores”.

La Policía provincial prevé que estos nuevos conocimientos optimicen la operatividad ante eventos críticos en la zona. Carrasco concluyó sobre la importancia estratégica de estas habilidades: “Hoy, ante problemáticas como los incendios, contar con drones y operadores capacitados nos permite mejorar la respuesta y trabajar de manera más eficiente”.







M.G