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19 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Domingo en Esquel: jornada de frío intenso por la mañana y tarde agradable

Esquel tendrá un domingo sin lluvias. La mañana será muy fría, con mínimas de hasta -4°C y ráfagas fuertes. Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura llegará a los 12°C.
Por Redacción Red43

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El domingo 19 de abril se presenta en Esquel con una marcada amplitud térmica y condiciones estables, sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

 

La jornada comenzará con un ambiente muy frío durante la madrugada y la mañana, registrando temperaturas de -4°C y -2°C respectivamente. Es importante destacar que, durante las primeras horas del día, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre los 42 y 50 km/h, por lo que se recomienda precaución a quienes deban movilizarse temprano.

 

Hacia la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura tendrá un ascenso significativo, alcanzando una máxima de 12°C. El viento se mantendrá presente, con una intensidad estimada entre los 23 y 31 km/h proveniente del sector oeste.

 

Finalmente, la noche cerrará con un descenso en la temperatura, ubicándose en los 4°C, con condiciones de cielo ligeramente nublado y una disminución en la intensidad del viento.


 

 

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