El COA Diucón celebra 15 años con un fin de semana dedicado a las aves en Esquel

El Club de Observadores de Aves (COA) Diucón, integrante de la red de Aves Argentinas, cumple 15 años de vida institucional y lo festeja con una variada agenda de actividades gratuitas para toda la comunidad. Bajo el lema “¡Este finde el COA está de fiesta!”, la organización invita a vecinos y turistas a sumarse a las propuestas que incluyen charlas, capacitaciones y salidas de campo.

Viernes de Charlas en la Coop16

La celebración arranca este viernes 17 de abril en el Salón de la Coop16 (Av. Alvear 777), con tres ponencias de destacados especialistas:

18:30 hs: "Constelaciones de aves y sus historias", a cargo de Néstor Camino.

19:30 hs: "Cuando las aves tenían dientes y garras", presentada por Juan José Bonanno.

20:30 hs: "Mitos y realidades de la prevención y lucha de incendios forestales", por Dante Guglielmin.







La entrada para estas disertaciones es libre y gratuita para todo el público.

Curso de Iniciación y Salida a Laguna La Zeta

Para el sábado 18, la propuesta se enfoca en la formación de nuevos observadores con el "Curso de Iniciación a la Observación de Aves". El mismo se dictará en el Salón de la Coop16 en dos turnos: de 10 a 13 y de 15 a 17 horas. Dado que los cupos son limitados, los interesados deben inscribirse previamente al mail coadiucon@gmail.com.

Finalmente, el domingo 19 de abril, se realizará una salida de campo a la RNU Laguna La Zeta para poner en práctica lo aprendido. El punto de encuentro será la Oficina de Turismo de Esquel (Av. Alvear y Sarmiento) a las 10:00 hs.





Desde la organización remarcaron: “Vení a celebrar nuestros 15 años con todas las actividades que preparamos. ¡Te esperamos!”. Todas las actividades son sin costo y están abiertas a la participación de toda la familia.







M.G