Un momento que no se olvida: Yoel Hernández y La Sole juntos en El Maitén

El artista chubutense Yoel Hernández relató en sus redes sociales un encuentro inesperado con Soledad Pastorutti en El Maitén, durante una jornada en La Trochita. La publicación, realizada este miércoles, generó repercusión por el testimonio directo de una experiencia que combinó sorpresa, emoción y cercanía con los vecinos.

Según contó, todo comenzó con una entrevista prevista en el tren, hasta que la situación cambió de manera imprevista.

Una aparición que no estaba en los planes

“Gente, les voy a contar algo que nunca me imaginé en mi vida”, escribió Yoel Hernández al iniciar su relato. En ese contexto, explicó que había sido convocado para una nota en La Trochita cuando ocurrió el momento inesperado: “De golpe, ¿quién aparece? La Sole”.

A partir de allí, ambos compartieron varias horas de conversación. “Compartí un momento inolvidable en mi vida, dos horas o tres horas inolvidables al lado de ella, de charla, de aprendizaje”, expresó.

Recorrido por El Maitén

Durante ese tiempo, Yoel Hernández tuvo la oportunidad de mostrarle a la artista distintos aspectos de su pueblo. “Tuve el privilegio y la oportunidad de contarle y mostrarle sobre mi pueblo”, expresó.

La presencia de Soledad Pastorutti no pasó desapercibida. Vecinos se acercaron al lugar y participaron de la escena, generando un momento compartido entre la artista, el músico y la comunidad.

“Conoció a mi abuelo, mi familia y muchos vecinos que se acercaron”, escribió, dando cuenta del carácter cercano de la visita.

Un momento que quedó registrado en redes

El relato publicado por Yoel Hernández refleja la dimensión personal del encuentro, pero también el impacto que tuvo en el entorno. “La verdad es que estoy muy emocionado, que todavía no caigo”, expresó.

O.P.