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16 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

El esquelense Manu Morán llegó a la televisión nacional

En el programa "Es mi sueño" elogiaron su voz y pasó a la siguiente instancia de selección: "siempre me dediqué a la música y quería visibilizarlo, simplemente".
Por Redacción Red43

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El Trece Tv, histórico canal de la TV nacional, lleva adelante el programa "Es mi sueño", espacio de talentos y shows musicales estrenado el 9 de marzo de 2026.

 

Conducido por Guido Kaczka en eltrece de lunes a viernes a las 21:15, combina presentaciones musicales en vivo con las conmovedoras historias de vida y metas de cada participante.

 

Allí, la historia de Manu Morán llegó en la noche del miércoles 15 de abril. El músico esquelense, vive en Rosario desde hace más de una década y desde muy chico se dedica a la música, como compositor, interprete y gestor también de espacios culturales en la ciudad de Fito Paez.

 

Con Abel Pintos, Jimena Barón, Carlos Baute y Joaquín Levinton como jurado, máximos representantes de la música rock, pop y folclórica, Manu interpretó "Ciudad de pobres corazones", de Fito, fiel a su historia de vida.

 

Entre halagos a su personalidad y timbre de voz, señalaron que esa canción fue solo "la punta del iceberg" de sus capacidades, y pasó al siguiente nivel, pudiendo volver a verlo en la pantalla nacional en las próximas emisiones del programa.

 

SL

 

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