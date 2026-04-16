11°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 16 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubut
16 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Gaza: esquelense integra una comitiva solidaria por la paz

Se trata de Cristina “Tití” Agüero, integrante de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, y de la Asamblea No a la Mina Esquel.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cristina “Tití” Agüero, es integrante de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, y de la Asamblea No a la Mina Esquel.

 

Como parte de la misión coordinada por las ONGs Open Arms y Greenpeace, un convoy terrestre que parte desde Mauritania, llevando ayuda humanitaria (abogados, profesionales de la salud, periodistas) para Gaza.  

 

Agüero es parte de la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut) y hace varios años participa y se pronuncia de manera activa e incansable en espacios de resistencia en defensa del agua, el territorio y por la defensa de los derechos humanos. 

 

La comitiva busca tanto visibilizar el conflicto en la región, como llevar ayuda humanitaria con representantes de todo el mundo convocados por las organizaciones internacionales humanitarias.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Escasez de agua en la vertiente: Largas filas y tiempo de espera por la falta de presión
2
 Allanamientos y dos detenidos por un robo agravado en Esquel
3
 La localidad de Corcovado tendrá su Asociación de Futsal
4
 El esquelense Manu Morán llegó a la televisión nacional
5
 De las exhibiciones al profesionalismo: La gran noche del "EFC Combates en Jaula"
1
 Duro discurso del Papa León XIV en su gira por África
2
 Censo canino en Lago Puelo: Buscan conocer cuántos perros hay y su estado sanitario
3
 Gaza: esquelense integra una comitiva solidaria por la paz
4
 Día Mundial del Emprendimiento: los desafíos de sostener un negocio propio
5
 Empresa láctea SanCor: ¿Pidió su propia quiebra?
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -