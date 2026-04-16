Gaza: esquelense integra una comitiva solidaria por la paz

Cristina “Tití” Agüero, es integrante de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, y de la Asamblea No a la Mina Esquel.

Como parte de la misión coordinada por las ONGs Open Arms y Greenpeace, un convoy terrestre que parte desde Mauritania, llevando ayuda humanitaria (abogados, profesionales de la salud, periodistas) para Gaza.

Agüero es parte de la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut) y hace varios años participa y se pronuncia de manera activa e incansable en espacios de resistencia en defensa del agua, el territorio y por la defensa de los derechos humanos.

La comitiva busca tanto visibilizar el conflicto en la región, como llevar ayuda humanitaria con representantes de todo el mundo convocados por las organizaciones internacionales humanitarias.

SL