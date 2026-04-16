Puerto Madryn: Clausuran definitivamente el boliche donde mataron a un menor de edad

El Tribunal de Faltas de Puerto Madryn dictó una sentencia ejemplar contra el boliche Cleopatra, tras una investigación que dejó al descubierto graves falencias de seguridad y una alarmante reincidencia en infracciones. La medida se toma un mes después del trágico asesinato de un adolescente de 16 años dentro del local, un hecho que conmocionó a toda la provincia.

La sanción económica asciende a 7.000 módulos “B” (con un valor de $850 cada uno), lo que representa un total de $11.500.000. Además de la multa, el juez dispuso el cierre inmediato y definitivo del establecimiento ubicado sobre la calle Marcos A. Zar.

La sentencia revela que lo ocurrido la noche del 15 de marzo de 2026 no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de controles deficientes. El fallo señala la existencia de una “ventana sin controles” entre la apertura del local y el arribo del personal policial, lapso que era aprovechado para el ingreso de personas sin verificación.

Incluso, testimonios incorporados a la causa indican que, con el fin de aumentar la concurrencia, desde la propia conducción del boliche se autorizaban excepciones para permitir el ingreso de menores de edad.

El Tribunal remarcó que Cleopatra Disco ya acumulaba un complejo cuadro de antecedentes reiterados, donde se destaca la presencia constante de menores de edad en el recinto, la venta de alcohol fuera de toda regla permitida y la falta de personal de seguridad suficiente para garantizar la integridad de quienes concurrían al lugar. Para el juez, este historial de irregularidades no solo violó las ordenanzas municipales, sino que puso en riesgo la vida de los adolescentes, incumpliendo el principio del interés superior del niño.

El Tribunal remarcó que el boliche incumplió su obligación de garantizar el interés superior del niño, exponiendo a adolescentes a condiciones de extrema inseguridad.

La empresa responsable tiene un plazo de cinco días para abonar la multa bajo apercibimiento de ejecución judicial. Si bien cuentan con una semana para presentar un recurso de amparo, fuentes judiciales advierten que será sumamente complejo revertir la clausura definitiva dada la contundencia de las pruebas y el fuerte impacto social que generó el asesinato del joven.









M.G