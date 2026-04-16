El poncho de la "Sole" ahora tiene un lugar en el Parque Nacional Los Alerces

el Parque Nacional Los Alerces recibió este jueves 16 de abril una visita muy especial. La cantante Soledad Pastorutti recorrió el área protegida en el marco de su ambicioso proyecto “30 Pueblos”, una iniciativa con la que celebra sus 30 años de carrera artística poniendo en valor los paisajes, la cultura y la identidad de distintos puntos de la Argentina.





Durante su estancia en el Parque, la artista compartió momentos con el personal y los visitantes, mostrando su cercanía habitual. Como gesto simbólico de este paso por el Patrimonio Mundial de la Humanidad, la "Sole" realizó un presente cargado de historia personal y artística.

La cantante hizo entrega a Juan Pinilla, responsable del Centro de Informes, de un cuadro que contiene un retazo de su emblemático poncho. Este elemento, símbolo de sus inicios y de su carrera, quedará en el parque como un recuerdo permanente de su visita.





Desde la administración del Parque Nacional agradecieron el gesto y la presencia de la artista: “¡Gracias, Sole, por compartir este momento con nosotros!”, expresaron a través de sus canales oficiales, resaltando la importancia de que figuras de su relevancia elijan y promocionen los destinos naturales del Chubut.







M.G