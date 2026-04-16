Allanamientos y dos detenidos por un robo agravado en Esquel

En la mañana del 15 de abril, personal de la División Policial de Investigaciones de Esquel llevó adelante cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad en el marco de una investigación por un robo doblemente agravado ocurrido días atrás.

El operativo contó con la colaboración de efectivos de la Unidad Regional Esquel, la Comisaría Seccional Primera y la Guardia de Infantería. Las medidas fueron dispuestas por el juez penal de turno con aval del Ministerio Público Fiscal.

El hecho investigado tuvo lugar el domingo 12 de abril en calle Don Bosco, entre Alberdi y Volta, donde tres sujetos armados abordaron a una persona que se encontraba dentro de una camioneta estacionada. Tras amenazarla con un arma de fuego, le sustrajeron dinero en efectivo y otras pertenencias, para luego darse a la fuga.

A partir de las tareas investigativas, se concretaron allanamientos en diferentes domicilios. En una vivienda del barrio Cañadón de Bórquez se secuestraron dos armas de fuego tipo “tumberas”, prendas de vestir y un teléfono celular del imputado. Además, se hallaron cinco teléfonos celulares nuevos que habrían sido robados horas antes de un local comercial, y una bicicleta marca Zenith vinculada a una denuncia por hurto.

En otro procedimiento realizado en barrio Badén (Vista), se incautaron prendas de vestir y 11 plantines de cannabis sativa. En tanto, en un domicilio del barrio 28 de Junio se secuestraron más prendas y un teléfono celular.

Como resultado de los operativos, se concretó la detención de dos personas, identificadas como M.Á.R. y J.Á.E., sindicadas como autores materiales del robo investigado.

R.G.