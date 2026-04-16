Vaggato: merienda y capacitación en redes sociales

Este viernes 17 de abril, Vaggato será la sede de una capacitación exclusiva para emprendedores, dictada por Luna y Keila, quienes están detrás de la agencia de diseño y community management @impactoesquel.

Bajo la premisa de que “emprendedores, es hora de manejar sus redes”, las especialistas buscarán brindar herramientas reales para que los comerciantes locales dejen de "postear por postear" y comiencen a generar resultados concretos. La propuesta no solo destaca por su contenido, sino por el entorno: “Vamos a compartir un break con una rica merienda de Vaggato”, aseguraron desde la organización.

Luna y Keila volcarán sus conocimientos en una jornada intensiva de dos horas (de 16:00 a 18:00 hs) pensada para que el asistente aprenda haciendo. “Llega nuestra primera capacitación pensada para vos que querés aprender a usar Instagram para vender de verdad”, explicaron desde la agencia.

Los ejes del taller en Vaggato incluyen:

Perfil de ventas: Cómo optimizar la biografía y la estética para convertir seguidores en clientes.

Contenido con impacto: Qué subir (y qué evitar) para mejorar el alcance orgánico.

Historias de éxito: Estrategias para generar interacción diaria y ventas directas.

Edición profesional: El paso a paso para usar CapCut y crear videos que destaquen en el feed.

La capacitación tiene un valor de $30.000 e incluye la merienda artesanal del local. Dado el carácter personalizado que Luna y Keila imprimen en sus talleres y el espacio de Vaggato, los “cupos son limitados”, por lo que se recomienda reservar lugar con antelación.

“No necesitás experiencia”, recalcaron las capacitadoras, invitando a todos los emprendedores —sin importar el rubro— a sumarse a este paso a paso fácil de aplicar. Las inscripciones se encuentran abiertas a través de las redes de las organizadoras o directamente consultando en el local.











M.G