“Para nosotros es un orgullo muy grande traer este Nacional a Esquel”

Se va acercando el momento y se agranda la ansiedad. Esto pasa siempre, en cualquier torneo. Más cuando los competidores son locales. El Club Andino Esquel presentará más de 20 deportistas en el Torneo Nacional de Escalada Deportiva modalidad Boulder que tendrá lugar en Esquel.

Claro que, de esa veintena de escaladores, siete son de la ciudad de Esquel. El resto son socios del Club Andino Esquel, representarán al Club Andino Esquel, pero no viven acá.

Este encuentro, de primerísimo nivel, se llevará a cabo desde el viernes 1 al domingo 3 de mayo.

Será en la categoría juvenil, en lo que se denomina U17 y U19. Es decir que estamos a la vuelta de la esquina. Y la ansiedad empieza a ser grande.

“Poder traer este Nacional para competidores juveniles, para nosotros es un orgullo” lo destacó el instructor Facundo Fuentes, quien junto con Nahuel Niseggi están a cargo del equipo competitivo.

“Sinceramente estamos poniendo todo para que los competidores puedan venir de distintos puntos del país, ya que vendrán escaladores de Jujuy, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Ushuaia, es muy importante a nivel deportivo”.

Siete serán los esquelenses que tomarán parte de este torneo, algunos con más experiencias que otros. Pero para participar en un Nacional hay pasar etapas previas. Igual cada torneo es diferente. Y este tiene el encanto que lo harán delante de sus familiares y amigos.

Ellos son Felipe Roberts, Bautista Hernández y Tomás Villafañe en la categoría U19. El resto son Agustín Williams, Sofia Balercia Martina Suárez y Guadalupe Lobos.

“Algunos de nuestros deportistas ya tuvieron sus experiencias en Campeonatos Nacionales. Claro que fuimos creando un semillero que a lo largo del tiempo fue teniendo sus resultados”.

“La gran mayoría de los que están en competencia, por lo menos seis de ellos, participaron ya en un Nacional y para uno solo va a ser la primera vez”.

Hay que tener en cuenta que, para participar de un Torneo nacional, de manera previa tiene que haber participado de un regional y eso lo pudieron hacer el año pasado en San Martín de los Andes.

Quedan apenas dos semanas del torneo y es momento de ajustar algunas cosas nada más. “Estamos entrando en una etapa de descarga, que es lo que se conoce dentro del entrenamiento. Ya no cargamos tanto físicamente al cuerpo, sino lo que hacemos es preparar más la cabeza, trabajar aspectos técnicos, tratar de corregir sobre ese aspecto. Lo físico es lo que se consiguió hasta el momento”.

“La escalada es muy mental, tiene muy de muy psicológico también, hay momentos de mucha tensión en donde el cuerpo y la cabeza entran en un juego muy importante para poder regularlo. Así que estamos haciendo más hincapié en ese aspecto”.

Facundo también como profesor sueña que sus peques se suban al podio. "Es el sueño de todo profe, ver el progreso y el avance que han tenido los alumnos, que están con un nivel muy bueno. Así que me los imagino bien en el podio, disfrutando también de sus avances, de su esfuerzo, de la perseverancia en el entrenamiento".