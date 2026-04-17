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17 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Noche internacional en Esquel: Dos maestros de la música irlandesa llegan a La Casa del Piano

Isaac Alderson y Aaron Olwell, referentes mundiales de la gaita y la flauta irlandesa, se presentan este viernes 17 de abril en el espacio cultural de calle Conesa.
Por Redacción Red43

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Este viernes 17 de abril a partir de las 21:00 horas, el espacio cultural La Casa del Piano (Conesa 1075) recibirá a dos de los máximos exponentes de la música tradicional irlandesa provenientes de Estados Unidos: Isaac Alderson y Aaron Olwell.

 

La velada promete ser un viaje sonoro por las raíces celtas de la mano de artistas con currículums excepcionales:

 

Isaac Alderson: Nacido en Chicago, es un virtuoso de la gaita irlandesa (uilleann pipes), la flauta y el tin whistle. En 2002 hizo historia al consagrarse campeón mundial en los tres instrumentos durante el prestigioso certamen Fleadh Cheoil en Irlanda. Ha formado parte de espectáculos icónicos como Riverdance y la banda de la reconocida violinista Eileen Ivers.

 

Aaron Olwell: Originario de Virginia, es un "músico de músicos" y un artesano de élite. Heredero de la tradición de su padre, el gran lutier Patrick Olwell, Aaron fabrica sus propias flautas "del tronco al instrumento" y domina con maestría el violín y la concertina, fusionando influencias que van desde el old-time estadounidense hasta el jazz.

 

El concierto ofrecerá una oportunidad única para ver en acción instrumentos poco comunes en la región, como la gaita irlandesa y flautas de madera artesanales. El valor de la entrada se ha fijado en $18.000.

 

Dada la capacidad limitada del espacio y la relevancia internacional de los invitados, se recomienda realizar reservas previas. Los interesados pueden comunicarse al teléfono (280) 4400772 o contactarse a través de la cuenta de Instagram @lacasadelpianoesquel.

 

Una noche imperdible para disfrutar de la destreza técnica y la calidez de la música folclórica en uno de los puntos culturales más activos de Esquel.

 

 

 



M.G

 

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