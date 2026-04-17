"Mañana 17/4: Tiroteo", los mensajes alarmantes que llegaron a escuelas de Esquel

Las escuelas del país están en alerta ante la persistencia de mensajes en sus paredes.

Incitados vía redes sociales como Tik Tok, las inscripciones que hablan de "tiroteos" y advierten no asistir a las instituciones, causaron entre la tarde de ayer y la mañana de hoy, un protocolo de comunicación para traer calma en las familias y seguridad a los edificios.

En Puerto Madryn, se llego a evacuar escuelas, y los mensajes fueron encontrados también en Esquel, siguiendo los lineamientos de lo que parece ser un "desafío viral" entre jóvenes y redes sociales que están en investigación.

Detectados desde el día miércoles, y sin ningún incidente ni daño o amenaza real, los mensajes incluso aparecieron en el país vecino de Chile.

Ante esta llamada de atención, se recomienda a las escuelas realizar la denuncia a la policía, quienes llevan a cabo los protocolos, seguimiento y custodia según amerite, vía dialogo con el Equipo de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Escolares (EOATE), organismo del Ministerio de Educación de Chubut,

SL