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17 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

"Mañana 17/4: Tiroteo", los mensajes alarmantes que llegaron a escuelas de Esquel

Desde el Ministerio de Educación advirtieron sobre el "desafío viral" que circula vía redes sociales entre jóvenes, y el protocolo a llevar a cabo para traer tranquilidad a los padres y estudiantes.
Por Redacción Red43

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Las escuelas del país están en alerta ante la persistencia de mensajes en sus paredes.

 

Incitados vía redes sociales como Tik Tok, las inscripciones que hablan de "tiroteos" y advierten no asistir a las instituciones, causaron entre la tarde de ayer y la mañana de hoy, un protocolo de comunicación para traer calma en las familias y seguridad a los edificios.

 

En Puerto Madryn, se llego a evacuar escuelas, y los mensajes fueron encontrados también en Esquel, siguiendo los lineamientos de lo que parece ser un "desafío viral" entre jóvenes y redes sociales que están en investigación.

 

Detectados desde el día miércoles, y sin ningún incidente ni daño o amenaza real, los mensajes incluso aparecieron en el país vecino de Chile.

 

Ante esta llamada de atención, se recomienda a las escuelas realizar la denuncia a la policía, quienes llevan a cabo los protocolos, seguimiento y custodia según amerite, vía dialogo con el Equipo de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Escolares (EOATE), organismo del Ministerio de Educación de Chubut,

 

SL

 

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