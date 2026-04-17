Yacoub emprende la terminación del Edificio Cross y da una señal concreta de solución para las obras paralizadas de ABES

Yacoub emprende la terminación del Edificio Cross y da una primera señal concreta de solución para las obras paralizadas de ABES

La firma avanzó junto a los propietarios del edificio ubicado en calle 58 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. El paso no solo pone en marcha los estudios técnicos para finalizar la obra, sino que también posiciona a Yacoub como la empresa que empieza a ofrecer respuestas frente a uno de los conflictos inmobiliarios más delicados de la ciudad.

En una ciudad atravesada por la incertidumbre que dejaron múltiples desarrollos inconclusos, Yacoub Real Estate & Developers comenzó a mostrar una de sus señales más fuertes desde que asumió protagonismo en el escenario que dejó ABES: la empresa emprendió, en conjunto con los propietarios del edificio Cross, el proceso para avanzar hacia la terminación definitiva del desarrollo.

El movimiento tiene un peso que excede al edificio en sí. Porque Cross no era una obra más. Era, para muchos propietarios, uno de los ejemplos más visibles del daño que dejó la paralización de proyectos de ABES: inversión inmovilizada, plazos quebrados y una expectativa cada vez más golpeada por el paso del tiempo. En ese contexto, la aparición de Yacoub empezó a cambiar el eje del relato: de la frustración a la posibilidad concreta de resolución.

Ubicado sobre calle 58 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata, el edificio Cross fue concebido como un desarrollo residencial de perfil distintivo, con una impronta estética inspirada en el lenguaje Art Decó, hall de ingreso en doble altura, unidades funcionales de 2 y 3 ambientes, y una estructura compuesta por subsuelo, planta baja y 13 pisos.

En distintas publicaciones del mercado inmobiliario también se destacan terminaciones como carpinterías con DVH, calefacción por radiadores, balcones al frente y cocheras, lo que refuerza el valor del proyecto dentro de una de las zonas más buscadas del casco platense.

La novedad central, sin embargo, no pasa solo por la descripción del inmueble sino por el punto de inflexión que representa: con esta consolidación junto a los propietarios ya comenzaron los estudios técnicos para la terminación del edificio, una instancia clave para ordenar el estado real de la obra, proyectar su continuidad y definir el camino más sólido para llegar a su finalización. Ese dato marca una diferencia sustancial respecto de la etapa anterior: ya no se habla solamente de intención, sino de un proceso en marcha.

Para quienes atravesaron años de incertidumbre, el cambio no es menor. Desde el grupo de propietarios resaltaron: “Llegamos a un acuerdo, estamos muy contentos con que por fin vamos a tener la terminación del edificio,. Hoy empezamos a sentir que la esperanza que tuvimos puede reflejarse en hechos reales”.

Por su parte, Viviana Yacoub, Fundadora y Presidente de Yacoub Real Estate & Developers, destacó el valor que tiene este avance no solo para los propietarios de Cross, sino también para la reconstrucción de confianza en el sector:

“Para nosotros, avanzar con Cross significa mucho más que retomar una obra. Significa asumir con responsabilidad el desafío de dar respuestas concretas donde hubo abandono, frustración e incertidumbre. Estamos convencidos de que el camino es trabajar con seriedad, con respaldo técnico y junto a los propietarios para transformar un problema en una solución real”.

Y agregó: “Lo que estamos haciendo en Cross refleja también una manera de entender nuestro rol empresario. No se trata solo de desarrollar, sino de estar a la altura cuando el mercado necesita liderazgo, gestión y compromiso. Queremos que cada paso que damos sea una muestra concreta de que Yacoub puede resolver, ordenar y devolverle valor a proyectos que parecían haber quedado sin salida”.

El caso Cross empieza así a convertirse en mucho más que la reactivación de un edificio. Empieza a funcionar como una muestra visible de cómo Yacoub Real Estate & Developers busca pararse frente al problema ABES: no desde el discurso, sino desde la intervención, la articulación con los propietarios y la puesta en marcha de herramientas concretas para encauzar obras demoradas. En un mercado donde la confianza quedó severamente afectada, ese posicionamiento tiene un valor estratégico. La empresa ya había quedado en el centro de la escena tras conocerse su avance en la reorganización de varios proyectos vinculados a ABES en La Plata, en un universo de desarrollos residenciales frenados que impactó de lleno en familias e inversores. En ese mapa, Cross aparece ahora como uno de los primeros casos capaces de exhibir un avance concreto y una hoja de ruta verificable, algo que el mercado venía esperando desde hace tiempo.

Por eso, el paso que hoy se da en el edificio Cross también eleva la vara del nombre Yacoub. No solo como desarrolladora y comercializadora consolidada en la región, sino como una empresa líder que empieza a mostrar, con hechos, cómo se resuelve uno de los capítulos más sensibles que dejó el derrumbe de ABES. En otras palabras: donde antes había parálisis, comienza a haber gestión; donde había desconfianza, empieza a aparecer una señal de reconstrucción.

En una plaza tan competitiva como la de La Plata, ese activo no es menor. Porque cuando una firma logra transformar un conflicto heredado en un proceso de solución, no solo recupera una obra: construye autoridad empresaria. eso es, precisamente, lo que Yacoub empieza a hacer con Cross.