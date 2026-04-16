Giovanni “El Bravucón” Spinelli defiende su título: “Va a ser un espectáculo como todas mis presentaciones”

El octágono del Esquel Fight Club será testigo este sábado 18 de abril de uno de los combates más esperados de la categoría MMA Amateur. Giovanni "El Bravucón" Spinelli, representante del gimnasio local CIAM, realizará su primera defensa del título ante Fabián "El Perro" Nahuelquén, del dojo Samurai.

Spinelli, quien entrena hace dos años y ostenta un récord de 3-1 en la disciplina, destacó la complejidad de su preparación para este compromiso: “La jaula en las MMA es un conjunto total de artes marciales, vale todo básicamente, así que hay que trabajar todas las disciplinas, no hay que cuidar nada”. Su bagaje no se limita a las artes marciales mixtas, ya que cuenta con experiencia en kickboxing, jiu-jitsu y grappling, además de un próximo debut en boxeo.

El campeón reveló que el camino hacia esta defensa comenzó hace unos meses: “Me enteré que iba a defender mi cinturón ante Fabián Nahuelquén aproximadamente en febrero, ahí empezamos a hacer una preparación específica preparándonos en él”.

Este trabajo técnico y estratégico fue supervisado por el profesor Roy Willhuber, mientras que la puesta a punto física estuvo a cargo de Ezequiel Pérez. “Vamos a ver ese nivel este sábado 18 de abril, no se lo pierdan, va a ser un espectáculo como todas mis presentaciones”, aseguró "El Bravucón" con la confianza que lo caracteriza.

Además de su faceta como competidor, Giovanni Spinelli se desempeña como instructor, volcando su experiencia en los nuevos valores de la ciudad: “También estoy dando clases de boxeo en el gimnasio CIAM para todas las edades y todos los niveles”.

Con la mira puesta en el sábado, el luchador invitó a toda la comunidad a acercarse a la Sociedad Española para vivir una noche de pura adrenalina. La pelea ante Nahuelquén será uno de los platos fuertes del Bloque Principal, donde Spinelli buscará reafirmar por qué es el dueño del cinturón.







M.G