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17 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: ¿Cómo funciona la Mesa de Interpoderes?

Sol Rshaid, referente de Género y Diversidad, explicó los objetivos de este espacio que reúne a la Justicia, Salud y Policía. 
Por Redacción Red43

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Con el objetivo de unificar esfuerzos y optimizar los recursos del Estado, la Mesa de Interpoderes para la Prevención y Abordaje de las Violencias de Género continúa consolidando su agenda de trabajo en la ciudad. Este espacio interinstitucional, surgido por ordenanza municipal, busca que los distintos organismos dejen de funcionar como "islas" ante una misma problemática.

 

Sol Rshaid, referente de la Dirección de Género y Diversidad, destacó que la mesa reúne a actores de la Justicia, Salud, Educación, Policía y organizaciones sociales. “Somos todas las instituciones por las que muchas veces tiene que pasar una misma mujer. El fin es trabajar articuladamente y evitar la revictimización, que es que esa persona tenga que contar 50 veces lo mismo en cada lugar al que va”, señaló.

 

Para este 2026, la Mesa ha definido un eje transversal: la visibilización de la violencia económica, haciendo especial hincapié en el altísimo índice de incumplimiento de la cuota alimentaria.

 

“Aunque no tenemos estadísticas exactas a nivel local, el diagnóstico que compartimos todas las instituciones es que el incumplimiento es altísimo. Por eso, el objetivo es informar sobre los derechos de los niños y cómo acceder al reclamo efectivo”, explicó Rshaid.

 

La Mesa de Interpoderes se reúne los terceros jueves de cada mes y mantiene una convocatoria abierta para que nuevas instituciones y organizaciones sociales se sumen al trabajo conjunto.

 

Desde la Dirección de Género y Diversidad recordaron que están disponibles los siguientes canales, tanto para sumarse a la mesa como para realizar consultas sobre situaciones de violencia o asesoramiento por cuota alimentaria:

 

Teléfono: 2945 - 583037

 

Email: genero y diversidad @ esquel.gov.ar (generoydiversidad@esquel.ar)

 

“Mientras seamos más personas e instituciones replicando esta información, más rápido le va a llegar a la gente que lo precisa”, concluyó la referente, subrayando que la planificación de campañas de prevención conjuntas es la herramienta más potente para abordar la temática en la cordillera.




M.G

 

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