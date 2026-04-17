Accidente en Ruta 40: Una camioneta volcó y dos mujeres fueron hospitalizadas

Un accidente en Ruta 40 ocurrió este jueves por la noche. Fue a las 23:05 horas, cuando los Bomberos Voluntarios de El Bolsón recibieron un llamado alertando sobre un vuelco en la zona norte de la localidad.

En un primer momento, la información indicaba que el hecho había ocurrido cerca de la planta de gas, aunque luego se corrigió la ubicación y se confirmó que el siniestro tuvo lugar en la recta de Palma.

Al arribar al sitio, personal de Bomberos Voluntarios encontró una camioneta Renault Kangoo volcada sobre su lateral izquierdo.

En el vehículo viajaban dos mujeres, quienes fueron asistidas en el lugar por personal de emergencia. Posteriormente, ambas fueron trasladadas al hospital en ambulancia para su evaluación médica.

O.P.