Violencia económica y cuota alimentaria: "El 60% de las madres a cargo no recibe el aporte correspondiente"

En un contexto de crisis económica creciente, el incumplimiento de la cuota alimentaria se ha consolidado como la manifestación más recurrente de la violencia de género económica. Así lo advirtió Sol Rshaid, referente de Género y Diversidad, quien brindó detalles sobre el marco legal y las alarmantes estadísticas que afectan a la región y al país.

"La violencia económica está tipificada en la Ley Nacional 26.485 y la Ley Provincial XV n° 26. Se expresa de diversas formas, pero la más común es el incumplimiento de la cuota", explicó Rshaid. Según estadísticas nacionales, el 90% de las familias monoparentales están a cargo de mujeres, y de ese total, más del 60% no recibe el aporte económico del otro progenitor.

Una de las aclaraciones fundamentales de la referente tuvo que ver con el alcance de la cuota. "No incluye solamente la alimentación; incluye una canasta de necesidades que abarca vivienda, educación, salud, recreación y transporte. El objetivo es que los niños y niñas estén en un ambiente seguro y digno", subrayó.

Rshaid hizo hincapié en que el reclamo no debe verse como un pedido de la madre, sino como un derecho de las infancias. "A veces se piensa que es dinero para la madre y se utiliza como una forma de control o violencia, pidiendo cosas a cambio o retaceando el monto, cuando es una obligación exigible".

¿Cómo iniciar el reclamo?

Ante la falta de información detectada en diversas instituciones, se detallaron los pasos a seguir para formalizar el pedido:

Inicio del trámite: Se debe realizar por vía judicial con patrocinio letrado.

Defensoría Pública: Quienes no cuenten con recursos para un abogado privado pueden acudir a la Defensa Pública para iniciar el trámite de manutención de forma gratuita.

Sin requisitos de convivencia: No es necesario haber estado casados ni haber convivido; el solo hecho de la progenitura activa la obligación.

Frente al argumento de la falta de empleo formal, Rshaid fue contundente: "Aunque no tengan trabajo formal, es una obligación y tendrán que buscar la manera de cumplir. La parte que está a cargo de los chicos también suele estar en la informalidad y, aun así, se las tiene que rebuscar para alimentarlos cada día".

Finalmente, destacó la figura de la responsabilidad solidaria: si se justifica que el progenitor no puede hacerse cargo, la obligación se traslada a los abuelos, quienes deben responder por el bienestar de sus nietos. "Es fundamental que quienes estén en esta situación se informen y se acerquen a la asesoría para iniciar los trámites", concluyó.









M.G