Industria Naval en Comodoro: “Este astillero será un nodo estratégico para la Antártida y toda la Patagonia”

En el marco de la reciente supervisión de obras del nuevo astillero por parte del gobernador Ignacio Torres, la presidenta de la Cámara de Industria Naval Argentina (CINA), Silvia Martínez, brindó un análisis contundente sobre el impacto que tendrá este proyecto estratégico. Con una inversión prevista de 15 millones de dólares, el astillero no solo permitirá intervenir cinco buques en simultáneo, sino que proyecta la creación de 300 empleos directos.

“Esta obra va a ser un astillero muy importante en la Patagonia. Va a generar un movimiento económico para la ciudad, empleo y desarrollo industrial”, afirmó Martínez, subrayando que la ubicación de Comodoro es privilegiada para la comunicación con el Atlántico y, junto a Ushuaia, como un nodo clave para la Antártida.

Para Martínez, la industria naval funciona como un motor que impulsa a otros sectores. Al estar Chubut cerca de puntos neurálgicos como Vaca Muerta y Punta Colorada, el astillero podrá brindar servicios a áreas críticas del futuro nacional: “Puede asistir a industrias como la minera, el petróleo y el gas. La ciudad va a cobrar una fuerza totalmente nueva”.

La referente también puso el foco en la flota actual y la captación de nuevos clientes: “Ya tenemos los buques pesqueros en muelle y la proximidad de la milla 201 es clave. La posibilidad de captar nuevos mercados es enorme y hay que aprovecharla”.

çUno de los puntos destacados por la presidenta de la CINA fue la necesidad de acompañar el crecimiento industrial con formación profesional. “La perspectiva es la reactivación de toda la cadena de valor y la creación de oficios. Las universidades también tienen que comprometerse con carreras nuevas, de demanda actual en la parte energética y naval”, sostuvo.

Martínez concluyó celebrando la decisión política de la gestión provincial: “Chubut sacó una ley de promoción al desarrollo de la industria naval. Celebro muchísimo que el gobernador haya puesto la mirada en este sector, porque el impacto para los proveedores de insumos y para la ciudad será realmente importante”.







M.G