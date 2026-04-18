Transporte Público: Modificación en la Línea 1 por la Feria "La Trochita"

Desde la empresa Transporte Jacobsen informan a todos los usuarios del servicio urbano que, debido a la realización de la feria "La Trochita" en calle Don Bosco, la Línea 1 presentará modificaciones en su recorrido habitual los días sábado de feria.

Detalles del desvío

Para evitar inconvenientes y planificar tus viajes con tiempo, tené en cuenta los siguientes puntos:

Horario de afectación: El desvío estará vigente de 13:00 a 18:00 horas.

Condición: Esta modificación se aplicará siempre y cuando la feria se realice.

Recorrido alternativo: Durante ese lapso, el servicio descenderá por Av. Perón hasta Av. Alvear, continuando por esta última hasta retomar su traza normal en Av. Fontana.

Si tenés dudas sobre el recorrido o necesitás realizar una consulta específica, podés comunicarte directamente con la empresa a los siguientes números de contacto:

2945-454676

2945-525512

Se recomienda a los pasajeros tomar las precauciones necesarias y consultar el recorrido con antelación ante cualquier cambio de último momento en la actividad de la feria.







M.G