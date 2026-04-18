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Por Redacción Red43

Transporte Público: Modificación en la Línea 1 por la Feria "La Trochita"

La modificación en el recorrido se efectuara siempre y cuando se realice la feria.
Por Redacción Red43

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Desde la empresa Transporte Jacobsen informan a todos los usuarios del servicio urbano que, debido a la realización de la feria "La Trochita" en calle Don Bosco, la Línea 1 presentará modificaciones en su recorrido habitual los días sábado de feria.

 

Detalles del desvío

 

Para evitar inconvenientes y planificar tus viajes con tiempo, tené en cuenta los siguientes puntos:

 

Horario de afectación: El desvío estará vigente de 13:00 a 18:00 horas.

 

Condición: Esta modificación se aplicará siempre y cuando la feria se realice.

 

Recorrido alternativo: Durante ese lapso, el servicio descenderá por Av. Perón hasta Av. Alvear, continuando por esta última hasta retomar su traza normal en Av. Fontana.

 

Si tenés dudas sobre el recorrido o necesitás realizar una consulta específica, podés comunicarte directamente con la empresa a los siguientes números de contacto:

 

2945-454676

 

2945-525512

 

Se recomienda a los pasajeros tomar las precauciones necesarias y consultar el recorrido con antelación ante cualquier cambio de último momento en la actividad de la feria.




M.G

 

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