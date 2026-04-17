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17 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: Realizan una fiesta solidaria para mayores de 50 años en la Asociación Sirio Libanesa

El evento "Generación Dorada" busca recaudar fondos para el viaje a España del equipo local de "Fútbol Caminando". Habrá shows en vivo, concursos y buffet.
Por Redacción Red43

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Este viernes 17 de abril, a partir de las 21:00 hs, la Asociación Sirio Libanesa se vestirá de fiesta para recibir a la "Generación Dorada". Se trata de una propuesta diseñada exclusivamente para mayores de 50 años, que combina la recreación con una causa solidaria que moviliza a la comunidad deportiva local.

 

El evento tiene como objetivo principal recaudar fondos para financiar el viaje a España del grupo “Fútbol Caminando”. Bajo la premisa de disfrutar y compartir, la organización ha preparado una velada que promete ser imperdible para quienes buscan un espacio de encuentro diferente en la ciudad.

 

Los asistentes podrán disfrutar de una programación variada que incluye:

 

Shows de danza y música en vivo para ambientar la noche.

 

Concursos y sorteos con diversas sorpresas para los participantes.

 

Un buffet especial y servicio de cantina con la mejor atención.

 

Entradas y contacto

 

La entrada para esta noche de recuerdos tiene un valor de $10.000. Debido a la naturaleza del evento y la organización de la cantina, se recomienda a los interesados asegurar su lugar con anticipación.

 

Para adquirir las entradas o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse por mensaje directo o vía telefónica al número 11 6937 6386. Esta es la primera de una serie de fechas programadas, que continuarán los viernes 15 de mayo y 19 de junio.


 

 

 

 

M.G

 

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