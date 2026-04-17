Esquel: Realizan una fiesta solidaria para mayores de 50 años en la Asociación Sirio Libanesa

Este viernes 17 de abril, a partir de las 21:00 hs, la Asociación Sirio Libanesa se vestirá de fiesta para recibir a la "Generación Dorada". Se trata de una propuesta diseñada exclusivamente para mayores de 50 años, que combina la recreación con una causa solidaria que moviliza a la comunidad deportiva local.

El evento tiene como objetivo principal recaudar fondos para financiar el viaje a España del grupo “Fútbol Caminando”. Bajo la premisa de disfrutar y compartir, la organización ha preparado una velada que promete ser imperdible para quienes buscan un espacio de encuentro diferente en la ciudad.

Los asistentes podrán disfrutar de una programación variada que incluye:

Shows de danza y música en vivo para ambientar la noche.

Concursos y sorteos con diversas sorpresas para los participantes.

Un buffet especial y servicio de cantina con la mejor atención.

Entradas y contacto

La entrada para esta noche de recuerdos tiene un valor de $10.000. Debido a la naturaleza del evento y la organización de la cantina, se recomienda a los interesados asegurar su lugar con anticipación.

Para adquirir las entradas o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse por mensaje directo o vía telefónica al número 11 6937 6386. Esta es la primera de una serie de fechas programadas, que continuarán los viernes 15 de mayo y 19 de junio.







M.G