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Por Redacción Red43

Alerta Amarilla en Esquel: El sábado llega con lluvias y ráfagas que superarían los 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil Municipal emitieron un aviso urgente ante la vigencia de una Alerta Amarilla. Se espera una jornada compleja con precipitaciones y una intensificación del viento a partir de la tarde.
Por Redacción Red43

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Los vecinos de la ciudad deberán extremar las precauciones durante este sábado 18 de abril. Un reporte combinado entre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Protección Civil Municipal advierte sobre condiciones meteorológicas adversas que afectarán a la ciudad y sus alrededores, marcadas por fuertes lluvias y ráfagas de viento de gran intensidad.

 

El pronóstico detalla una jornada que irá de menor a mayor en cuanto a intensidad, con un marcado descenso de la temperatura hacia el final del día.

 

Mañana (Cielo cubierto y viento en aumento): La jornada comenzará con un cielo mayormente nublado. Aunque la probabilidad de lluvias es baja en las primeras horas, el viento comenzará a ganar fuerza rápidamente, alcanzando ráfagas de 60 a 69 km/h provenientes del Noroeste (NO), con una temperatura de 7°C.

 

Tarde (El pico de mayor intensidad): Este será el momento más crítico. Se esperan precipitaciones acumuladas entre 10 y 20 mm (pudiendo ser superados localmente), con una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%. En las zonas altas de la cordillera, existe una alta probabilidad de nevadas. A esto se suma el factor de mayor riesgo: el viento del sector Oeste llegará a ráfagas de 98 a 106 km/h, con una temperatura máxima que no superará los 9°C (sensación térmica considerablemente menor).

 

Noche (Continúa la inestabilidad): Hacia el cierre del día, si bien la probabilidad de lluvias disminuye, el viento no dará tregua. Las ráfagas se mantendrán intensas, estimadas entre los 79 y 87 km/h, mientras que la temperatura descenderá hasta los 5°C, marcando una noche fría y ventosa.

 

Recomendaciones de seguridad ante el alerta

 

Ante este escenario de ráfagas que podrían superar los 100 km/h, desde Protección Civil se solicita a la población seguir estas medidas preventivas:

 

En la vía pública: Evitar circular por zonas con arbolado, cartelería, cableado aéreo o estructuras que puedan sufrir desprendimientos.

 

En el hogar: Asegurar elementos sueltos en balcones, patios o techos (macetas, sillas, chapas) para evitar que se conviertan en proyectiles.

 

Conducción: Si debe viajar, hágalo con máxima precaución. Aumente la distancia de frenado y esté atento a la posible acumulación de agua, reducción de visibilidad o posibles obstrucciones en la calzada.

 

Infraestructura: Limpiar canaletas y desagües de los domicilios para evitar anegamientos ante las lluvias previstas.

 

Se solicita a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier actualización del alerta o cambios en el estado de los servicios públicos.



 

 

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