El "Metálico" Chávez busca mantener su invicto en la jaula

El octágono de la Sociedad Española será el escenario de una de las peleas más esperadas del Combate en Jaula EFC. Este sábado 18 de abril, el esquelense Thiago “Metálico” Chávez pondrá en juego su invicto ante Lucas Castañeda, en un duelo que promete adrenalina y una definición estratégica desde el primer segundo.

Chávez, quien se formó y actualmente dicta clases en la Academia CIAM, llega a este compromiso con un presente inmejorable y el respaldo de tres cinturones: dos de Jiu-Jitsu obtenidos a principio de año y uno de MMA. “Es una posibilidad muy linda y muy grande de poder pelear con un team de tanto renombre”, expresó el luchador sobre su rival.

El planteo de la pelea se presenta como un choque de estilos sumamente marcado, donde la estrategia jugará un papel fundamental. Chávez reconoció abiertamente que el equipo de Castañeda destaca por su striking, basando su estilo en el uso técnico de manos y piernas, una realidad que contrasta con su propia base de lucha. Sin embargo, el esquelense llega con la intención de saldar una cuenta pendiente personal en el intercambio de golpes, por lo que su plan de pelea inicial será arriesgado: durante el primer minuto, planea plantarse en el estilo de su rival y "cruzarse bien a las manos" para medir fuerzas en la corta distancia.

Una vez superado ese minuto de estudio y fuego cruzado, el objetivo de "Metálico" cambiará drásticamente hacia la búsqueda de la definición. Tras ese inicio de intercambio, Chávez buscará llevar el combate a su terreno natural —el piso y el agarre— para intentar concretar la finalización en el tramo restante del primer asalto, sellando así una victoria que lo deje a las puertas del título.

Más allá del espectáculo, esta pelea tiene un peso determinante en la carrera semiprofesional de "Metálico". Tras no haber podido concretar la oportunidad el año pasado, Chávez asegura que este triunfo es el paso necesario para poder alcanzar otro desafío.

“Esta sería una pelea que me catapultaría a poder pelear por el cinto de 77 kilos dentro del EFC”, señaló con optimismo. El peleador destacó además el acompañamiento constante de su entrenador, sus compañeros de espacio y sus propios alumnos en esta preparación.

El encuentro tendrá lugar este sábado 18 de abril en las instalaciones de la Sociedad Española. Se espera un gran marco de público local para apoyar a Thiago Chávez en lo que será una velada crucial para el luchador de la Academia CIAM.









M.G