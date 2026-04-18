Esquel: reprograman la jornada de adopción, desparasitación y chipeo

La Municipalidad de Esquel informó que la "Jornada de Paseo, Desparasitación, Adopción y Chipeo Gratis", que debía llevarse a cabo este sábado en el Área Operativa (Chacabuco 55), ha quedado suspendida.

La decisión fue tomada a raíz de las condiciones climáticas imperantes en la ciudad, que impiden el normal desarrollo de las actividades al aire libre programadas para la comunidad y sus mascotas.



Desde la comuna indicaron que la jornada será reprogramada. La nueva fecha y el horario serán comunicados próximamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Esquel, por lo que se recomienda a los vecinos estar atentos a las publicaciones institucionales.





Si todavía no te habías enterado de esta jornada, te invitamos a leer la nota completa que hicimos hace unos días:







M.G