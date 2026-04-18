Desbaratan red de tráfico de sustancias peligrosas en un operativo conjunto entre Chubut y Entre Ríos

La Policía del Chubut, a través de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, logró frustrar el ingreso a la provincia de sustancias peligrosas para la salud pública como fentanilo y remifentanilo.

Concretamente en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn se llevó adelante un operativo en el que se secuestró una encomienda proveniente de la provincia de Entre Ríos, que contenía sustancias farmacológicas de alto riesgo: 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo.

Las tareas fueron llevadas adelante por el personal de la Sección Antinarcóticos de la Policía de la Provincia del Chubut, bajo la dirección y supervisión de la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson, a cargo del Fiscal Federal Fernando Gelvez, el Fiscal Adjunto Interino Sebastián Vega y la Auxiliar Fiscal Zulma Manllauix.



El hallazgo fue posible con la intervención del can detector de narcóticos “TUSSI”, hecho que se mantuvo bajo secreto de sumario en virtud de las diligencias posteriores.

La Fiscalía dispuso tareas investigativas orientadas a identificar al destinatario de la encomienda, quedando la diligencia a cargo de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales – Puerto Madryn, y como resultado se individualizó el domicilio del sospechoso, quien posteriormente se presentó en la terminal para retirar el envío; momento en el que fue interceptado y demorado por personal policial.

También con autorización judicial del Juzgado Federal de Garantías a cargo Gustavo Lleral, se realizaron medidas en la vivienda del implicado, ubicada en la zona sur de la ciudad portuaria, secuestrandose telefonía celular y documentación de interés.

Allanamiento en Entre Ríos

Posteriormente y en una articulación entre Chubut y Entre Ríos, se logró identificar al remitente de la encomienda, domiciliado en la ciudad de Paraná, donde se concretó un allanamiento en el que fueron secuestrados 15.801.500 pesos, 17.100 dólares; 50 ampollas de fentanilo, remifentanilo (frascos ampolla), propofol, 25 frascos de ketamina y 90 ampollas de morfina.

También se incautaron una 1 pistola marca Taurus con cargador, municiones calibre .45, 9 mm y 16 mm; teléfonos celulares y documentación vinculada a la investigación, entre otros elementos.

Las diligencias realizadas permitieron desarticular una maniobra de almacenamiento y distribución irregular de sustancias altamente peligrosas, de uso hospitalario, pero con elevado potencial de abuso.

La investigación también permitió identificar tanto al destinatario como al remitente, estableciendo una conexión interprovincial, secuestrando una cantidad significativa de drogas sintéticas cuyo desvío al mercado ilegal representa un grave riesgo para la salud pública, según se informó desde la Dirección de Policía Judicial de la Jefatura de Policía.







M.G