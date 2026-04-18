"Semana de la Fascinación por las Plantas": conocé el cronograma completo

Con el objetivo de fomentar el descubrimiento y la conexión con el entorno natural, se desarrollará la "Semana de la Fascinación por las Plantas". La propuesta, que cuenta con el apoyo de especialistas y productores locales, se extenderá durante diez días en diversos puntos de la cordillera.

El evento contará con una serie de actividades gratuitas diseñadas para abordar el mundo vegetal desde múltiples perspectivas, tales como la producción vitivinícola, la biodiversidad, la restauración de ecosistemas y el vínculo entre flora y fauna.

Cronograma de actividades: 11 al 14 de mayo

Lunes 11 (AER Trevelin): "Vides y Enoturismo: Identidad productiva y valor agregado". Charlas sobre producción vitivinícola eficiente y maridaje.

Martes 12 (AER Esquel): "Bosques y Territorio: Gestión del paisaje y bienestar social". Se tratarán servicios ecosistémicos, arbolado urbano y experiencias de restauración de áreas degradadas.

Miércoles 13 (AER Esquel): "Mujeres emprendedoras fascinadas por las plantas". Enfocado en cultivos especiales como azafrán, diseño de jardines y lavanda.

Jueves 14 (AER Esquel): "El vínculo vital entre plantas y fauna". Charlas sobre bosques, mamíferos y el rol de las aves en la regeneración del bosque.

Cronograma de actividades: 15 al 20 de mayo

Viernes 15 (AER Trevelin): "Flores ornamentales: El potencial de las flores bulbosas". Taller técnico sobre cultivo y propagación.

Sábado 16 (AER Trevelin): "Mujeres, Plantas y Oficios". Espacio de encuentro para la revalorización de la flora local.

Lunes 18 (PN Los Alerces): "Propagación de plantas nativas". Taller sobre técnicas de reproducción agámica de especies arbustivas medicinales.

Martes 19 (AER Trevelin): "Pastos, plantas y ganadería regenerativa". Sesiones sobre pastoreo rotativo intensivo y experiencias en el Valle 16 de Octubre.

Miércoles 20 (Escuela N° 208, Sierra Colorada): "Encuentro de multiplicación de plantas nativas de uso medicinal y comestible". Espacio participativo de intercambio de saberes.

La organización informó que la propuesta cuenta con la participación del artista Miguel Raso, quien aportó acuarelas para la difusión de las actividades.



La propuesta, que invita a la comunidad a profundizar en las redes de vida que sostienen el entorno natural, es de acceso libre y gratuito.