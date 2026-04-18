El Club Juventus de Rawson ya cuenta con su Salón de Usos Múltiples "Diego Rois"

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó la inauguración del Salón de Usos Múltiples “Diego Rois” del Club Social y Deportivo Juventus de Rawson.

El espacio lleva su nombre en homenaje al joven de la localidad capitalina que falleció en 2024 luego de un trasplante cardiopulmonar, y su construcción se llevó a cabo a partir de una inversión millonaria de Provincia, a través de Chubut Deportes, destinada a la edificación del salón de usos múltiples y al cercado del predio.

El acto tuvo lugar este sábado por la mañana, en las instalaciones de la entidad deportiva ubicadas en la intersección de las calles Alfredo Palacios y Neuquén de la ciudad capital, y acompañaron al mandatario el titular de Chubut Deportes, Milton Reyes, y el gerente general, Mariano Ferro; el intendente de Rawson, Damián Biss; el presidente y el secretario del Club Social y Deportivo Juventus, José Luis Vera y Joaquín Marihuan, respectivamente; autoridades locales, funcionarios del Gabinete, legisladores provinciales, concejales y vecinos de la comunidad.

Deporte y construcción de ciudadanía

En su discurso, Torres destacó el rol fundamental de Chubut Deportes en el acompañamiento al Club Social y Deportivo Juventus, puntualizando que “hoy tenemos un equipo que trabaja constantemente a pulmón, ayudando a que los clubes construyan ciudadanía”, y aseguró que “ese orgullo que sienten quienes forman parte de esta comunidad deportiva nos muestra que acá hay corazón, barrio y ganas de salir adelante”.

“Lo que antes era considerado un espacio abandonado, hoy es un club que va a empezar, dentro de muy poco, a contar con categorías inferiores donde los más chicos van a tener un lugar, no solo para hacer deporte, sino también para formarse como personas junto a amigos y vecinos, que es lo más importante a la hora de invertir en deporte”, manifestó el titular del Ejecutivo.

Trabajo conjunto

Por último, el mandatario puso en relieve el trabajo mancomunado de la comunidad para fortalecer el crecimiento de la entidad deportiva, y sostuvo que “año a año, este club va a seguir creciendo, va a tener la cancha con la que sueña y vamos a poder venir nuevamente a ver el resultado de esta labor conjunta”.

“Esperamos que disfruten mucho de esta nueva infraestructura y que sigamos con la misma pasión de ver crecer a este club y a esta comunidad, para seguir construyendo ciudadanía”, concluyó Torres.

Presencia, reconocimiento y memoria

Por su parte, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, expresó que “este es un día muy feliz” y recordó que “uno de los primeros compromisos que nuestro Gobernador nos pidió asumir al inicio de la gestión fue no olvidarnos nunca de los clubes de barrio”.

“En otros momentos de la provincia, donde hubo más recursos que ahora, quienes tomaban decisiones resolvieron otorgarle a los que ya tenían, y muchas veces se olvidaron de los clubes de barrio; por eso nosotros escuchamos y resolvemos”, mencionó, sumando que “esto que parecía una utopía y que era un terreno baldío abandonado suponía un riesgo para los chicos que venían a entrenar, y tuvimos que decidir avanzar en un momento sumamente complejo”.

“Se necesitaban muchas cosas, pero estaba lo más importante, que es el recurso humano con el sentido de pertenencia en la piel, incluyendo a la mamá de Diego Rois que está presente, y ese es el mejor reconocimiento que se puede hacer”, manifestó Reyes, advirtiendo que “una institución que no tiene memoria difícilmente pueda crecer; y hoy hablamos de un club que genera oportunidades, conteniendo muchas de las situaciones y problemáticas que ocurren en el barrio”.

“Soy un agradecido de estar al frente de la política deportiva de la gestión, lo que nos permite estar acompañando, junto a nuestro equipo, a este y a todos los clubes de la provincia”, finalizó.

*La comunidad, unida£

El presidente del Club Social y Deportivo Juventus, José Luis Vera, destacó el acompañamiento del Gobernador y de Chubut Deportes, y expresó estar “profundamente agradecido de que el club sea parte de la ciudad”, señalando que “como dijo Torres, el deporte construye ciudadanía y en esa línea estamos nosotros, trabajando para la gente”.

“Esta es una situación que conmueve y moviliza, por eso agradecemos a todos los presentes, especialmente a las familias y a los chicos que crecieron y nos acompañaron cuando no había nada, y hoy están acá”, concluyó.

Salón de Encuentro “Diego Rois”

La obra, ejecutada a partir de una inversión de $15 millones a través de Chubut Deportes, comprendió la construcción y equipamiento de un espacio versátil destinado a actividades sociales, deportivas y culturales, incluyendo estructura, instalaciones eléctricas y sanitarias, acabados y condiciones de accesibilidad, permitiendo albergar reuniones, capacitaciones y eventos comunitarios con confort y funcionalidad.

El salón está ubicado en la zona deportiva de la ciudad, dentro del predio del Club Social y Deportivo Juventus, beneficiando tanto a la familia del club como a los vecinos de los barrios aledaños.









