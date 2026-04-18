Ya está en marcha el selectivo de "Encuentro Sonoro" en el Auditorio Municipal

Desde las 14:00 horas, el Auditorio Municipal de Esquel se encuentra vibrando con la música de bandas y solistas que participan del selectivo de "Encuentro Sonoro". El evento, organizado por Nexo Producciones, convoca a artistas de todos los géneros musicales que buscan un lugar en el gran concierto de este año.

La jornada, que continúa desarrollándose durante la tarde de este sábado 18 de abril, cuenta con un jurado especializado encargado de evaluar las presentaciones para definir quiénes avanzarán a la instancia final.

¿Cómo sigue el certamen? Los artistas que sean seleccionados hoy tendrán la oportunidad de competir en una final que se llevará a cabo el próximo mes de mayo. Posteriormente, el jurado determinará a los ganadores definitivos que formarán parte del Gran Concierto, programado para junio tanto en Esquel como en Trevelin.

Aún es posible acercarse al Auditorio para disfrutar de las presentaciones, ya que el público puede ingresar con una entrada a voluntad retirando los tickets en la boletería. Para más información sobre el desarrollo de esta fecha, se puede consultar el sitio nexoesquel.com.







M.G