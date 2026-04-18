Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 18 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos Red43Esquel
18 de Abril de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Ya está en marcha el selectivo de "Encuentro Sonoro" en el Auditorio Municipal

El Auditorio Municipal es sede del certamen organizado por Nexo Producciones. Bandas y solistas compiten por un lugar en el gran concierto de junio; todavía podés acercarte con entrada a voluntad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde las 14:00 horas, el Auditorio Municipal de Esquel se encuentra vibrando con la música de bandas y solistas que participan del selectivo de "Encuentro Sonoro". El evento, organizado por Nexo Producciones, convoca a artistas de todos los géneros musicales que buscan un lugar en el gran concierto de este año.

 

La jornada, que continúa desarrollándose durante la tarde de este sábado 18 de abril, cuenta con un jurado especializado encargado de evaluar las presentaciones para definir quiénes avanzarán a la instancia final.

 

¿Cómo sigue el certamen? Los artistas que sean seleccionados hoy tendrán la oportunidad de competir en una final que se llevará a cabo el próximo mes de mayo. Posteriormente, el jurado determinará a los ganadores definitivos que formarán parte del Gran Concierto, programado para junio tanto en Esquel como en Trevelin.

 

Aún es posible acercarse al Auditorio para disfrutar de las presentaciones, ya que el público puede ingresar con una entrada a voluntad retirando los tickets en la boletería. Para más información sobre el desarrollo de esta fecha, se puede consultar el sitio nexoesquel.com.



M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Futaleufú: crónica de la hidroeléctrica que cambió el rumbo de la Patagonia
2
 El "Metálico" Chávez busca mantener su invicto en la jaula
3
 Alerta Amarilla en Esquel: El sábado llega con lluvias y ráfagas que superarían los 100 km/h
4
 Capacitan a más de 40 operadores de drones en Esquel
5
 Secuestran piezas de guanaco y armas en un control de Gendarmería sobre la Ruta 40
1
 Abren la Convocatoria Nacional de Proyectos Educativos Solidarios 2026
2
 Ya está en marcha el selectivo de "Encuentro Sonoro" en el Auditorio Municipal
3
 Desbaratan red de tráfico de sustancias peligrosas en un operativo conjunto entre Chubut y Entre Ríos
4
 "Semana de la Fascinación por las Plantas": conocé el cronograma completo
5
 El Club Juventus de Rawson ya cuenta con su Salón de Usos Múltiples "Diego Rois"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -