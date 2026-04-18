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18 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin: comenzó el Máster de natación con casi 200 deportistas

Con la participación de delegaciones de Comodoro, Esquel, Rawson, Trelew y otros puntos de la provincia, inició este sábado la competencia que busca potenciar el crecimiento de los nadadores chubutenses.
Por Redacción Red43

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El Natatorio del Polideportivo Municipal Evita en Trevelin se convirtió esta mañana en el epicentro del deporte regional al dar inicio al Máster de natación, una propuesta que reunió a nadadores y nadadoras de diversos puntos de la provincia, consolidando un nuevo espacio clave para el desarrollo y la competencia.

 

El evento, que se enmarca en un trabajo conjunto entre la Escuela Municipal de Natación de Trevelin y la Federación de Natación de Chubut, busca fortalecer el crecimiento de la disciplina y generar instancias tanto formativas como competitivas de alto nivel.

 

La convocatoria superó las expectativas iniciales, registrando un total de 196 participantes que llegaron desde distintos puntos de la provincia para ser parte de esta edición. Entre las delegaciones presentes se destacan los nadadores provenientes de Esquel (36), Comodoro Rivadavia (36), Trevelin (22), Ferro (21), Trelew (11) y Rawson (10), además de una nutrida representación de triatletas (60), lo que demuestra el marcado interés que despierta esta disciplina en el ámbito regional.

 

Con esta jornada, Trevelin reafirma su compromiso con el deporte y la integración provincial, brindando una infraestructura de calidad para que los atletas puedan medir sus capacidades y compartir un espacio de encuentro y superación personal.


M.G

 

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