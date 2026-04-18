José de San Martín será sede de un Torneo Nacional Femenino de Newcom

Será otra gran movida de Newcom en José de San Martin. De la misma manera que tuvo lugar en Semana Santa con el torneo Patagónico, este deporte es puntal para la histórica localidad en eso de recibir turismo deportivo.

Y desde la Comisión Municipal de Newcom ya se puso fecha para un Torneo Nacional, en este caso femenino, cuyo torneo se jugará, desde el viernes 2 hasta el domingo 4 de octubre, en las categorías +40, +50, +60 y +68 años.

“Estamos muy felices de seguir apostando al deporte y ser pioneros en eventos masivos”, destacó el presidente de la Comisión Municipal de Newcom de José de San Martín, José Teodoro Gómez.

“Gracias a nuestra buena atención, los visitantes siguen eligiendo a nuestra localidad donde se fortalece el Turismo Social y Deportivo”, remarcó además.

Cabe destacar que en el transcurso del torneo los equipos podrán disfrutar de diferentes espacios sociales, recreativos, culturales y gastronómicos que ofrece la localidad de José de San Martín, en tanto el mismo Gómez valoró el gran acompañamiento de la comisión directiva, de los jugadores de Newcom y de la comunidad, al igual que las autoridades municipales y del gobierno provincial, a través de Chubut Deportes, para que esto es haga realidad.

El Torneo Nacional se jugará en dos canchas simultáneas, de piso flotante, en el gimnasio municipal de José de San Martín, en tanto las inscripciones tienen un costo de 100 mil pesos por equipo y habrá en premios, en dinero en efectivo, de 4 millones de pesos a repartir entre los mejores en cada una de las categorías.

Hasta el momento están anotados los equipos de Legado Fueguino (Ushuaia) en las categorías +50 y +60 años; Suyai Newcon de Trelew en +50 años y Aliadas del Destino, también en +50 años.

Para más información, los equipos interesados podrán comunicarse al 280 4403570 (José).