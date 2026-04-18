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Por Redacción Red43

Noche de peña y sabores: Los Hermanos Mendoza se presentan en Paprika

El local de calle Rivadavia se viste de tradición este sábado 18 de abril. La propuesta combina música folclórica, tragos y una variada oferta gastronómica desde las 21 horas.
Por Redacción Red43

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Esta noche, Esquel se viste de tradición y música en vivo. Paprika Tienda de Sabores, ubicada en la calle Rivadavia 872, celebra su primera peña folclórica y convoca a todos los vecinos a sumarse a una velada especial. Los protagonistas de este encuentro serán los hermanos Jeremías y Juan Pablo Mendoza, quienes subirán al escenario para compartir su propuesta musical y llenar el ambiente con los ritmos que definen nuestra identidad.

 

El evento, que comenzará a partir de las 21 horas, promete ser un punto de encuentro ideal para disfrutar en familia o con amigos. Además de la música, el equipo de Paprika preparó una propuesta gastronómica pensada para acompañar la noche. Los asistentes podrán degustar empanadas fritas al disco, una variedad de pizzas y sus destacados sándwiches de osobuco y bondiola. Para completar la experiencia, el local contará con tragos y promociones especiales en cerveza tirada, garantizando una noche completa donde los sabores locales y la cultura se dan la mano.

 

La invitación está abierta para quienes busquen un plan diferente este sábado 18 de abril. Es una oportunidad perfecta para apoyar a los artistas locales y disfrutar de la gastronomía de nuestra ciudad en un entorno cálido y lleno de sabores.



M.G

 

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