Otoño en Los Alerces: guia de senderos y servicios habilitados

El otoño en la cordillera no es solo una estación; es una transformación visual que tiñe las laderas de los cerros de rojos, naranjas y amarillos vibrantes. Para quienes disfrutan del senderismo, esta época del año presenta condiciones inmejorables que la convierten en la favorita de los caminantes experimentados.

Una de las principales ventajas es la regulación térmica: al dejar atrás el calor sofocante del verano, el cuerpo humano rinde mejor en los trayectos largos, permitiendo disfrutar de la caminata sin el agotamiento extremo que provocan las altas temperaturas. Además, el ambiente se vuelve más amigable al desaparecer la presencia de mosquitos y tábanos, un alivio fundamental para quienes transitan zonas húmedas o cercanas a espejos de agua.

Finalmente, el factor tranquilidad es clave. Al haber pasado la temporada alta, las sendas recuperan la calma, permitiendo un contacto más íntimo, silencioso y personal con el entorno natural del Parque Nacional Los Alerces.

Guía de senderos habilitados y servicios en el PNLA

Si estás planeando tu visita, tené en cuenta la siguiente información oficial sobre la apertura de senderos y la disponibilidad de servicios para este otoño 2026.

Senderos Abiertos:

ZONA CENTRO

Dedal: Dificultad alta (8 hs). Ingreso: 08:00 a 11:00 hs. Requiere registro digital.

Portezuelo: Dificultad alta (8 hs). Ingreso: 08:00 a 10:00 hs. Requiere registro digital.

Lago Krugger: Dificultad alta (12 hs). Registro obligatorio en Centro de Visitantes (08:00 a 10:00 hs, por orden de llegada). Capacidad: 16 personas.

Puerto Limonao (media/baja), Cinco Saltos (media), Huella Andina (baja/media), Cascada Irigoyen (baja) y Pinturas Rupestres (media).

Senderos Cerrados: Cocinero y Quebrada del León.



ZONA SUR

Senderos Abiertos: Laguna del Toro (Requiere registro. Horarios: 08:00 a 14:00 hs en abril; a partir de mayo: 09:00 a 12:00 hs). También están habilitados: Cascada de Los Tambores, Cauce Viejo, Mirador de Los Pozones, El Choconcito y De Los Pescadores.

Sendero La Balsa: Dificultad alta. Registro previo obligatorio con 2 días de antelación al +54 9 2945 55-4543 o en Portada Sur.



ZONA NORTE (Atención: Afectación por incendio)

El resto de los senderos se encuentran cerrados preventivamente por seguridad.

Sendero Abierto: Las Palanganas (Dificultad media).

Servicios: Pasarela y Proveeduría Río Arrayanes abierta (10:00 a 19:00 hs). No está permitido cruzar hacia Puerto Chucao. Consultar horarios de excursiones lacustres (Refugio Krugger, Safari Lacustre, Glaxiar) antes de ir.



Servicios y Alojamientos (Villa Futalaufquen)

Para abastecimiento y descanso, los prestadores mantienen sus puertas abiertas:

Comercios: Kiosco Futalaufquen (08:00 a 18:30 hs); Autoservicio Futalaufquen (lunes/jueves 10:30-16:30 hs; resto de días hasta 19:00 hs). Kiosco Fuinque (Puerto Limonao): sábados, domingos y feriados.

Gastronomía y Alojamiento: "El Lugar del Lago" (viernes a domingo), "Tejas Negras" (proveeduría y cabañas), Club Empleados Bancarios, Rincón del Sol y Quime Quipan.

Camping: Bahía Rosales Organizado abierto de 08:00 a 23:00 hs. "Bahía Rosales Agreste" atiende exclusivamente con reserva previa al WhatsApp 2945-690890.

Información importante: Para cualquier consulta, comunicate al Centro de Informes del Parque Nacional: 2945-471015 (lunes a domingo, de 07:00 a 18:00 hs).



Recordá siempre registrarte en los senderos de alta dificultad y respetar la cartelería de seguridad.



Si vas a realizar caminatas de dificultad alta, podes hacer el registro digital en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD6i41jh9jvblq8uAKG5S9_B1kxoBM5CPgAPfj37zQiqQylw/viewform









M.G