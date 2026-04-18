Descubren una nueva especie de dinosaurio en Chubut: Bicharracosaurus dionidei

Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) identificaron una nueva especie de dinosaurio denominada Bicharracosaurus dionidei. Los restos fueron hallados en la Formación Cañadón Calcáreo, al noroeste de la provincia de Chubut, en estratos de aproximadamente 160 millones de años de antigüedad.

La denominación de la especie combina el término "bicharraco", utilizado por Dionide Mesa —el poblador rural que localizó los fósiles—, con el vocablo griego saurus (lagarto). El nombre dionidei hace referencia al apellido del poblador rural que dio aviso a los paleontólogos durante sus recorridas por el campo.

De acuerdo con los datos presentados por el equipo de investigación, el ejemplar adulto alcanzó los 15 metros de longitud y un peso aproximado de 20 toneladas. La estructura ósea presenta espinas neurales comprimidas y alargadas de adelante hacia atrás, diferenciándose de otros saurópodos.

El Bicharracosaurus se clasifica dentro del grupo Macronaria. Este hallazgo resulta relevante para la comunidad científica debido a la escasez de registros jurásicos de este grupo en el hemisferio sur. El descubrimiento permite ampliar el conocimiento sobre la diversidad de herbívoros en la región y la evolución de los saurópodos hacia formas gigantes.

El estudio fue publicado en la revista científica PeerJ. El trabajo de campo fue realizado por paleontólogos del CONICET, el MEF y otras instituciones, con financiamiento de la Fundación Alemana de Investigación (DFG). La Formación Cañadón Calcáreo es reconocida como una unidad geológica relevante para el estudio del Jurásico en Gondwana, donde se han registrado otros ejemplares como el Tehuelchesaurus benitezii y el Brachytrachelopan mesai.









M.G

