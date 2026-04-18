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18 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Juegos Evita y Comunales 2026: lanzaron la convocatoria para inscripciones en Esquel

La Subsecretaría de Deportes informó que está abierto el periodo de registro para los Juegos Evita y Juegos Comunales 2026. La convocatoria incluye a participantes de toda la provincia en modalidades convencionales y adaptadas.
Por Redacción Red43

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Se encuentran abiertas las inscripciones para la edición 2026 de los Juegos Deportivos Nacionales Evita y los Juegos Comunales. El plazo límite para realizar el registro de participantes en ambas competencias es el próximo 21 de abril.

 

La convocatoria está dirigida a niños, niñas y jóvenes de toda la provincia de Chubut. El programa contempla el desarrollo de disciplinas tanto convencionales como adaptadas, extendiéndose la participación a municipios de segunda categoría, comunas rurales y parajes de la región.

 

Información de contacto en Esquel

Para los interesados en la localidad de Esquel, la gestión de consultas y la carga de inscripciones se coordina a través de la Subsecretaría de Deportes local. El referente del área, Emanuel Brunt, se encuentra a disposición para brindar los detalles del proceso a través del teléfono +54 9 2945 65-4099.


 

 

 

 

M.G

 

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