Juegos Evita y Comunales 2026: lanzaron la convocatoria para inscripciones en Esquel

Se encuentran abiertas las inscripciones para la edición 2026 de los Juegos Deportivos Nacionales Evita y los Juegos Comunales. El plazo límite para realizar el registro de participantes en ambas competencias es el próximo 21 de abril.

La convocatoria está dirigida a niños, niñas y jóvenes de toda la provincia de Chubut. El programa contempla el desarrollo de disciplinas tanto convencionales como adaptadas, extendiéndose la participación a municipios de segunda categoría, comunas rurales y parajes de la región.

Información de contacto en Esquel

Para los interesados en la localidad de Esquel, la gestión de consultas y la carga de inscripciones se coordina a través de la Subsecretaría de Deportes local. El referente del área, Emanuel Brunt, se encuentra a disposición para brindar los detalles del proceso a través del teléfono +54 9 2945 65-4099.







M.G