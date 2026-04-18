La Biblioteca de Trevelin abre un taller de escritura para adultos mayores

La Biblioteca de Trevelin, ubicada en calle Libertad 267, convoca a adultos mayores a participar en el taller de escritura y literatura del programa UPAMI (Universidad para Adultos Mayores).

La propuesta tiene como objetivo el desarrollo de actividades de lectura, escritura y producción literaria colectiva. Los encuentros se llevarán a cabo con una frecuencia semanal, los días martes, en el horario de 14:00 a 15:30 horas, con inicio fijado para el 21 de abril.

La coordinación del espacio estará a cargo de Daniel Vega. La participación en el taller es gratuita, no obstante, desde la organización informaron que los cupos son limitados.

Los interesados en participar deben formalizar su inscripción a través del número telefónico 2945 402614.





M.G



