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18 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

La Biblioteca de Trevelin abre un taller de escritura para adultos mayores

La actividad es gratuita y se dictará los martes en "La Biblio". El programa se realiza en conjunto con PAMI y la Universidad, bajo la coordinación de Daniel Vega.
Por Redacción Red43

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La Biblioteca de Trevelin, ubicada en calle Libertad 267, convoca a adultos mayores a participar en el taller de escritura y literatura del programa UPAMI (Universidad para Adultos Mayores).

 

La propuesta tiene como objetivo el desarrollo de actividades de lectura, escritura y producción literaria colectiva. Los encuentros se llevarán a cabo con una frecuencia semanal, los días martes, en el horario de 14:00 a 15:30 horas, con inicio fijado para el 21 de abril.

 

La coordinación del espacio estará a cargo de Daniel Vega. La participación en el taller es gratuita, no obstante, desde la organización informaron que los cupos son limitados.

 

Los interesados en participar deben formalizar su inscripción a través del número telefónico 2945 402614.

 

 

 

 

M.G

 

 

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