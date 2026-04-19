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19 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Torres acompañó el sorteo 1.000 del Telebingo en Trelew

El gobernador encabezó la edición histórica que repartió más de 90 millones de pesos en premios, con una fuerte impronta social, shows musicales en vivo y la presencia de emprendedores locales. 
Por Redacción Red43

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Con una multitudinaria convocatoria en el gimnasio del Club Racing de Trelew, el gobernador del Chubut, Ignacio Nacho Torres, encabezó el sorteo número 1.000 del Telebingo Chubutense. El evento, que celebró 25 años de historia de este producto de Lotería del Chubut, contó con la presencia del intendente local Gerardo Merino y autoridades provinciales. Durante la jornada se repartieron más de 90 millones de pesos en premios y se realizaron sorteos adicionales de electrodomésticos, bicicletas y televisores para el público presente.

 

 

 

El mandatario provincial recorrió el predio y dialogó con los vecinos, destacando al juego como una herramienta de contención y desarrollo para la provincia. Al respecto, el gobernador afirmó que "en momentos complejos, donde la situación económica nacional impacta en los hogares, el Telebingo es un punto de encuentro para los chubutenses y también un espacio para revalorizar la cultura y la identidad".

 

La edición especial incluyó una variada grilla de artistas provinciales y el cierre nacional a cargo del dúo Campedrinos. Además, se dio un espacio relevante a la economía regional mediante la participación de más de 30 emprendedoras del programa Raíz Emprendedora y artesanos locales. Torres valoró esta integración y aseguró que "el Telebingo Chubutense es una herramienta esencial no solamente de contención social, sino también de fortalecimiento institucional, y una política de Estado que vamos a seguir acompañando".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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