Gobernador Costa: Bodas de Plata del Jardín 456

La localidad de Gobernador Costa vivió una jornada cargada de recuerdos y emoción durante el acto conmemorativo por el 25° aniversario de la Escuela de Nivel Inicial N° 456 Valle del Genoa. La ceremonia contó con una amplia participación institucional, destacándose la presencia de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Milagros Larrauri, junto a concejales y representantes de diversas entidades locales que se acercaron para acompañar a la comunidad educativa en sus Bodas de Plata.

El encuentro estuvo engalanado por las banderas de ceremonia y la música de la Banda del Ejército Argentino de la ciudad de Esquel, que brindó el marco solemne y festivo a cada momento de la jornada. Uno de los pasajes más significativos del evento fue la entrega de reconocimientos a personas que formaron parte de la institución a lo largo de estas dos décadas y media, homenajeando a quienes dejaron una huella imborrable en el crecimiento del jardín.

La cuota artística llegó de la mano de los alumnos, quienes realizaron una presentación preparada junto a su profesor de música ante la mirada de las familias y el público presente. El cierre de la celebración se selló con el tradicional corte de torta y el canto del feliz cumpleaños, acompañado por los acordes de la banda militar en un clima de profunda alegría compartida.

Desde el ámbito municipal se extendió un saludo afectuoso a todo el personal directivo, docentes, auxiliares y familias que contribuyeron a consolidar este espacio educativo como un pilar fundamental para el desarrollo de los niños del Valle del Genoa durante estos 25 años de historia.

E.B.W.