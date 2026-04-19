El Banco Móvil llega a Lago Rosario

Mañana lunes 20 de abril, el Banco Móvil del Banco del Chubut se trasladará hasta el paraje de Lago Rosario para ofrecer sus servicios habituales a los vecinos de la zona. La unidad brindará atención al público en el horario de 9:30 a 12:30 horas.

La atención se centralizará en la Casa de las Artesanas, permitiendo que los residentes puedan realizar diversas gestiones bancarias sin necesidad de trasladarse a otras localidades. Se recomienda a los interesados acercarse dentro del margen horario establecido para asegurar su atención.

E.B.W.