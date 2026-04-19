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19 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin invita a descubrir los secretos del azafrán patagónico

El emprendimiento familiar liderado por Paola Ahumada abre sus puertas para mostrar el proceso de producción del oro rojo, ofreciendo visitas guiadas y degustaciones en un entorno natural. 
Por Redacción Red43

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Ubicado sobre la Ruta 17, el proyecto Azafrán Trevelin propone una experiencia inmersiva para los visitantes que deseen conocer de cerca una de las especias más valiosas del mercado. Se trata de un emprendimiento impulsado por Paola Ahumada y su familia, quienes se encargan de recibir a los turistas y explicar el minucioso trabajo artesanal que requiere la cosecha de las flores y la posterior obtención de las hebras, una tarea que demanda precisión y paciencia.

 

 

 

Además de las caminatas por las plantaciones, el establecimiento destaca por su propuesta gastronómica, donde los sabores de la región se fusionan con el toque distintivo del azafrán en preparaciones exclusivas. Los responsables del proyecto señalan que la intención es que el público pueda experimentar todo el proceso productivo en el mismo lugar donde nace la especia, permitiendo una conexión directa con el trabajo manual que caracteriza a la producción cordillerana.

 

 

 

El espacio cuenta también con una variedad de productos artesanales elaborados con su propia materia prima. El establecimiento familiar permanecerá abierto al público hasta el próximo 17 de mayo, con atención los días sábados y domingos en el horario de 15 a 19. Para participar de las actividades o realizar reservas, los interesados pueden comunicarse a través de WhatsApp al número 2945 558349.

 

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